Přes nejvyšší vrcholy Malé Fatry. Panoramatická zimní hřebenovka

Může se hodit Jak se tam dostat Malá Fatra patří k nejbližším horským střediskům, z Prahy je to do Terchové 440 km a 5,5 hodiny autem, z Brna si odečtěte 200 km a 2 hodiny cesty. Doporučujeme trasu přes Starý Hrozenkov a Trenčín, z Trenčína pojedete až do Žiliny po rychlé nové dálnici. Ubytování Nejvíce možností pro ubytování v soukromí najdete v Terchové, která je zároveň jakousi vstupní branou do oblasti Vrátne doliny. Zajímavou alternativou, kde se zastavil čas, je chata Vrátna, přímo u dolní stanice lanovky na Chleb. Více například zde. Pokud se vydáte na dvoudenní přechod, přijde vhod přenocování v Chatě pod Chlebom, další možnosti ubytování na hřebeni nabízejí Chata pod Suchým a Chata na Grúni. Vybavení V zimním období doporučujeme pro zimní přechody rozhodně hůlky a podle podmínek mačky nebo sněžnice. Za horších podmínek se bude hodit i cepín. Půjčovny vybavení v okolí najdete např. v Hudy Martin a Hudy Žilina. Lavinové nebezpečí, předpověď počasí Nepodceňujte Malou Fatru – hřeben je exponovaný a poměrně úzký, za hustého sněžení se tvoří převěje a často hrozí lavinové nebezpečí. Vždy se před túrou informujte na aktuální situaci a podle toho volte trasu a vybavení. Záchranný telefon na slovenskou horskou službu je 18300. Informace o aktuální situaci na horách a předpověď počasí najdete na: www.hzs.sk. Lanovka na Chleb

Jezdí od 9:00 do 15:30 a jedna jízda stojí 8,5 eur. Lyžování Lyžařské středisko Vrátna patří k těm lepším na Slovensku, nabízí celkem 14 km sjezdovek a spoustu freeridových terénů. Víc na: www.vratna.sk.