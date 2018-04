Zimní Itálie láká stále víc Čechů

Ve srovnání s Apeninami jsou podmínky v Alpách rozhodně nejpříznivější. Sjezdovky jsou denně upravovány a veškerý servis odpovídá standardu, na který je dnes už každý zkušený lyžař zvyklý. Čím dál na jih se vydáte, tím více se budete mít možnost setkat s typicky italským, lehce benevolentním přístupem k věci, který se projevuje úplně ve všem a občas dokáže člověka pěkně vytočit.

Piemonte, La Vialettea

Podíváme-li se na délky sjezdovek, vychází z toho nejlépe Piemonte. Nejvýznamnějším lyžařským střediskem této oblasti sousedící s Francií je Sestriere. La Vialettea, největší lyžařský areál v Itálii, se chlubí úctyhodnou nabídkou 400 km sjezdovek, které dosahují výšky až 2840 m. Ne nadarmo byla také tato oblast vybrána jako dějiště lyžařských klání zimních olympijských her 2006.

Toto dnes již supermoderní lyžařské centrum patří mezi nejstarší v Itálii a za svou slávu vděčí především známé italské rodině Agnelli, vlastnící automobilku FIAT. První sjezdovky zde Agnelli zakládali již v roce 1930 a i dnes se jejich jméno a vliv v Sestriere nedá přehlédnout.



Val d´Aosta

Sousední malá oblast Val d´Aosta si s Piemonte v ničem nezadá. Velkému zájmu se těší především středisko Courmayeur, ležící na úpatí Mont Blanc. Kromě veškerého běžného zimního vyžití nabízí také letní lyžování na ledovci a pro opravdové fajnšmekry také výběr nejrůznějších divokých sjezdů heliski a heliboarding po svazích Mont Blanc.

Bormio, Santa Caterina

Přes tisícovku kilometrů sjezdovek nabízí také Lombardie, z níž se letos v zimě proslavilo zejména Bormio a Santa Caterina mistrovstvím světa ve sjezdovém lyžování. Obrovským lákadlem této lokality jsou také termální prameny. Opravdu není nic úžasnějšího než se po celodenním lyžování ponořit do horké, léčebné lázně přímo v centru městečka Bormio a nebo vyrazit do starých římských lázní ve Valdidentro. Komu by toto vše stále ještě nestačilo, může se také svézt na sáních tažených psím spřežením. Ve výčtu lombardských středisek nesmíme také opomenout Bremboski, oblíbený cíl lyžařů z Milána.



Trentino-Alto Adige

Severně od jezera Garda sousedí s Rakouskem Trentino-Alto Adige s notoricky známými destinacemi zimních dovolených. V Madonna di Campiglio, situované v doslova slunném údolí Val di Sole, trávila dovolenou už císařovna Sissi a od té doby platí Campiglio za jedno z nejlépe vybavených a nejvíce navštěvovaných středisek.

Na Silvestra se do tohoto malebného městečka běžně sjíždí kolem 40.000 návštěvníků. Těžko říct, co je sem láká víc, zda-li úžasná panoramata, která můžete obdivovat z perfektně upravených a značených sjezdovek, komfort desítek luxusních hotelů nebo meta všech italských lyžařů - sjezdovka 3-Tre.



Vipiteno, Plan de Corones

Stále ještě v Trentinu, východně od řeky Adige, se dostáváme do pověstné oblasti Dolomit. Vzhledem k jejich geologickému původu můžeme dnes pozorovat nejrozmanitější tvary a formy těchto charakteristicky narůžovělých skal. Rozhodování, která z lokalit je lepší a kam se tedy vyplatí zamířit, není vůbec snadné. Většina středisek totiž nabízí přes stovku kilometrů navzájem propojených, perfektně upravených a výborně značených sjezdovek. Navíc vzhledem k poměrně snadné dostupnosti z dálnice A22 (Brenner-Verona) jsou tato místa hojně navštěvovaná také českými lyžaři.

Hned první zastávkou na dálnici je Vipiteno, které vás osloví především 15 minutovou vzdáleností lanovek od dálnice. Areál spojuje střediska Racines-Ladurn-Vipiteno-Colle Isarco. Kousek dál na jih, asi 30 km od dálnice, se v údolí Val Pusteria nachází sympaticky živé městečko Brunico, které je výchozí stanicí pro lyžování na Plan de Corones, hoře familiárně označované podle své bílé čapky "Il panettone".



La Villa, Corvara, Colfosco

Vydáme-li se z Brunicu na jih a projedeme údolím Val Badia, narazíme na středisko La Villa, místo, které na přelomu 80. a 90. let proslavil svými úspěchy v obřím slalomu dnes už pomalu mýtický Alberto Tomba. Dále na jih nás už čeká neopomenutelná Corvara a Colfosco, nejoblíbenější a nejlépe vybavené destinace této lokality.



Val Gardena

Dalším, neméně významným údolím vinoucím se od dálnice směrem na východ a plynule navazujícím na Val Badia, je Val Gardena. Střediska Ortisei, Santa Cristina a Selva di Val Gardena jsou dnes označována jako mety lyžařského průmyslu, nabízející vše po čem může člověk během i po lyžování zatoužit.



Canazei

Budeme-li pokračovat stále na jih, dostaneme se do střediska Canazei, otevírajícího cestu do údolí Val di Fassa, kterému dominuje především městečko Moena a Skiarea Tre Valli, známá svými romantickými výhledy podél sjezdovek, pro které je také označována "Skitour delll´amore".



Val di Fiemme, Ski Center Latemar

Nejjižnější lyžařskou lokalitou uzavírající masiv Dolomitů je Val di Fiemme. Ski Center Latemar spojující střediska Obereggen, Pampeago a Predazzo se nachází prakticky na jeho hranici s údolím Val di Fassa.



Val di Fiemme: vstupní stanice lanovky

z Cavalese na Alpe Cermis

Vydáte-li se do této oblasti, dobře si nastudujte mapu areálů, jinak by se vám mohlo stát, že po několika hodinách lyžování skončíte na úplně druhé straně některého z horských masívů, klidně i 50 km daleko od vaší nástupní stanice.

Všechny průvodce popisují nejoblíbenější okruh obepínající Gruppo Sella, spojující městečka Canazei, Selva di Val Gardegna, Corvara a Arabba a zaručující celodenní lyžování, aniž byste některou ze sjezdovek museli zdolat dvakrát. Rozhodně se zde vyplatí pořídit si skipass Dolomiti Superski, který pokrývá 450 lanovek a vleků, což představuje úžasných 1220 km sjezdovek. Co více dodat...

Skipass Dolomiti Superski vám bude platit i v části oblasti Veneta, které se pyšní nejznámějším a pravděpodobně také nejluxusnějším střediskem Dolomit, městečkem Cortina d´Ampezzo. Právě sem se v zimě sjíždějí paparazzi, aby zachytili zimní radovánky italských VIP.

Na své si tu ale přijdou nejenom zapřisáhlí požitkáři a ti, co se sem přijedou takříkajíc pouze ukázat, areál nabízí pochopitelně také úžasné lyžařské vyžití. Bohužel se ale i zde za krásu a luxus draze platí a to nejenom penězi, ale i časem stráveným v nekonečných zácpách. Zůstává jen na vás posoudit, stojí-li vám to za to, nebo vydáte-li se raději pod nejvyšší horu Dolomit Marmoladu, do střediska Arabba, kde spíše než luxus a snobismus se dostávají ke slovu výhradně lyžařské aktivity.



Co dodat na závěr? I když mnozí dávají přednost lyžování ve Francii, stejně úžasnou zimní dovolenou vám nabídne Itálie také. Cesta do vybrané destinace vám navíc nemusí zabrat víc než pět a půl hodiny a tak můžete ušetřenou energii a čas směle investovat do lyžování.

Ceny skipasu Dolomity Superski

SEZÓNA

08.01.2006 - 04.02.2006

12.03.2006 - 18.04.2006 SEZÓNA

24.12.2005 - 07.01.2006

05.02.2006 - 11.03.2006 Počet dnů Dospělí Děti Senioři Počet dnů Dospělí Děti Senioři 1 € 34 € 29 € 29 1 € 38 € 32 € 33 2 € 67 € 47 € 57 2 € 76 € 53 € 65 3 € 97 € 68 € 83 3 € 110 € 77 € 94 4 € 124 € 87 € 106 4 € 141 € 99 € 120 5 € 149 € 104 € 127 5 € 169 € 118 € 144 6 € 171 € 120 € 145 6 € 194 € 136 € 165

