Zimní hrady Jeseníků bez turistů v patách

JAK SE TAM DOSTAT Brníčko – Před Zábřehem na Moravě ve směru od Olomouce odbočit z hlavní silnice vpravo do Leštiny a odtud přes Lesnici do Brníčka Nový hrad – Ze Šumperka směrem na Hanušovice, v osadě Lužná u Kopřivné zaparkovat a dojít po modré značce k hradu Mírov – V Mohelnici odbočit směr Křemačov a přes Řepovou do Mírova