Zimní Djerba je dobrá na léčení

Jet v zimě na tuniskou Djerbu by se mohlo zdát poněkud pošetilé. Koupat v moři se nedá a mnohdy se nad ostrovem přehání silnější vítr. Ale teploty jsou pro Středoevropana příjemné - například teplotní průměr v prosinci je kolem sedmnácti stupňů a v lednu patnáct stupňů. Co ale v zimních měsících na Djerbě dělat, když letní radovánky nepřicházejí v úvahu?Od druhé poloviny října až do konce května slouží ostrov jako místo příjemných procházek, jízdy na kole (někdy vám může šlapání do pedálů komplikovat již zmíněný vítr, ale Djerba je pro bicykl ideální, protože je to téměř rovina a nejvyšší kopeček u vesnice Guellala je pouhých 52 metrů nad hladinou blízkého moře) a především na něj jezdí lidi na léčení. Jednak v některých hotelech můžete podstoupit kúry, jež připomínají praxi našich lázní, ale výborný vzduch a suché klima i v zimě prší jenom několik dní v měsíci - jsou podle lékařů vhodné pro astmatiky a ještě více pro alergiky. »Poprvé v životě jsem si k růži čichla až na Djerbě,« říká jedna Češka postižená alergií, která jezdí na ostrov již pět let. »Velmi mi to pomáhá, protože většina problémů z domova tady rychle mizí.« Zimní měsíce jsou také naprosto ideálním časem pro návštěvu od Djerby nepříliš vzdálených zajímavých míst v pevninské části Tuniska. Výlety na Saharu bývají právě v této době nejlepší, protože teploty se přece jenom nešplhají k hrozivé čtyřicítce či dokonce padesátce jako v létě. Jenže pozor na zimní večery v Tunisku: na Djerbu si určitě přibalte teplý svetr a do pouště se vám bude hodit i bunda. Noci bývají zvlášť ve volné přírodě nečekaně chladné.