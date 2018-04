Zima v Rakousku: ceny jsou téměř stejné

Pět důvodů, proč jet na hory do Rakouska 1. Z České republiky jednoduchá a pohodlná dosažitelnost autem Z některých míst Česka je to na rakouské hory skutečně jenom skok, z mnoha dalších několik hodin. V Rakousku je potřebné koupit při cestě po dálnici známku. 2. Nepřeberné množství nejrůznější sjezdovek pro všechny Pro nejnáročnější sportovce i pro malinké děti jsou v Rakousku na sjezdovkách zařízeni a lze prakticky vyloučit, že ve větších střediscích nenajdete sjezdovku, která vám bude podle vašich schopností vyhovovat. 3. Velmi široká nabídka mimosportovních aktivit a atrakcí To je mimořádně silná stránka pobytu na rakouských horách. Po lyžování si vždy najdete nějakou atrakci či činnost, která vás zaujme. Rakušané se tomuto lákání turistů intenzivně věnují a systém mají dokonale propracovaný. Těžko uniknete. 4. Udržování tradičních jídel i přes invazi turistů ze zahraničí

To je na rozdíl od České republiky nejenom zajímavé, ale i chvályhodné. Přitom jídlo místních lidí vychází z toho, co nabízí okolní příroda. Kvalita a originalita je zaručena.

5. Výborné služby ve všem, co na horách můžete potřebovat Do Rakouska můžete zcela v klidu a pohodě vyrazit i bez svých lyží, snowboardu či dalšího potřebného vybavení. Vše vám zde půjčí za slušnou cenu, a navíc si můžete být zcela jisti, že dostanete pouze velmi kvalitní a v podstatě nový materiál. V tomto případě jsou nabízeny skutečně skvělé služby.