Zima s deštěm vyhání rekreanty z tábořišť

Nepřízeň počasí se začíná odrážet na návštěvnosti kempů. Tábořiště houfně opouštějí hlavně stanaři, vylidněné jsou pláže okolo rekreačních rybníků a Lipna. Mezi vytrvalci převládají už jen vodáci, kteří jsou závislí na jediné dobře splavné jihočeské řece - Vltavě. Meteorologové hlásí, že chladný vzduch s přeháňkami vydrží nejméně do konce týdne. Denní teploty přitom nepřesáhnou osmnáct stupňů, což je oproti vedrům před měsícem tragédie pro lidi na prázdninách a dovolených. Po dlouhodobém suchu trápí správce kempů a jejich klienty zima. "Uvažujeme o tom, že si zkrátíme dovolenou, původně jsme chtěli zůstat na Vltavě do neděle," řekl Tomáš Filip z Kladna, který včera tábořil s partou v kempu v Rožmberku. Úbytek vodáků poznamenal i jinak vyhlášené tábořiště na Lužnici mezi Majdalenou a Suchdolem. "Tak málo vody nepamatuji šest let," míní Zdeněk Tománek z kempu v Majdaleně. Podle jeho zkušeností mohou i dnes ostřílení vodáci sjet horní část Lužnice až po rozvodí, a proto sem i v tomto počasí část rekreantů jezdí. Padesát až šedesát stanů napočítal v těchto dnech nájemce kempu v Jenišově u Lipenské přehrady Josef Novotný. "Na poměry, jaké tu panují kolem počasí, je to dost. Horší to mají v Černé v Pošumaví a v Jestřábí, kde fouká také silný vítr," poznamenal Novotný. Za výhodu v těchto dnech berou správci kempů nabídku teplého jídla a teplé vody ve sprchách, protože do koupališť se odváží jen málokdo. "Investovali jsme do sociálního zařízení čtyři miliony korun a zdá se, že se to vyplatilo. Turisté většinou vyjíždějí na výlety a večer se chtějí umýt v teple," míní Novotný. Na dalších místech se správci kempů shodují, že obsazené vydržely jenom chatky, které si lidé zamluvili a zaplatili dopředu. "Je tu i několik karavanů hlavně s Holanďany. Jsou u nás na týden i jenom přes noc, hodně cestují. U vody ale skoro nikdo není," řekla Zuzana Vinciková z Autocampu Podroužek u Netolic. "Stanaři každým dnem ubývají," dodala. Stany mizí také z kempu U Kosů nedaleko Chlumu u Třeboně, který nabízí tři lokality pro táboření. "Stany jsou jen na místě okolo kiosku, další dvě jsou zaplněna nejvýš z pětiny. Stanaři se rozhodnou z hodiny na hodinu. Sbalí věci do auta a ujedou," popsal Ladislav Kos, kteří věří, že žně majitelů tábořišť a kempů ještě neskončily: "Vloni jsme také měli horší červenec a v srpnu byla horka."