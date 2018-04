Zima na jižní Moravě - kde jsou Chřiby?

Může se hodit

Přehled lyžařských středisek v Chřibech

Stupava - skiareál v nadmořské výšce 350-450 m, funguje od roku 2001. Přepravní kapacita 2 500 osob za hodinu, délka hlavní trasy 500 m. K dispozici půjčovna, servis, lyžařská škola, dětský vlek a lano. Každý den noční lyžování do 20:30, velké parkoviště.

Břestek - lyžařský vlek s jedním širokým a mírným svahem, vhodné pro začátečníky, děti a seniory, nadmořská výška 340 m. V pracovní dny se s výjimkou prázdnin lyžuje až odpoledne. Večerní lyžování, parkoviště pro 200 aut.

Osvětimany - dva vleky a svahy o délce 400 m, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Večerní lyžování.

Jak se tam dostat

Autem - po hlavní silnici E 50 z Brna směr Uherského Hradiště.

Vlakem - po trati č. 330 Přerov-Břeclav nebo po trati č. 340 Brno-Uherské Hradiště.

Autobusem-autobusy do obcí v Chřibech vyjíždějí z Uherského Hradiště, Kroměříže, Kyjova Brna. Kde zaparkovat auto a vyrazit na běžkách

Bunč - turistické středisko a letovisko v nejvyšších partiích Chřibů (500 m), restaurace, turistická chata. Vede tudy horská silnička přes Chřiby z Velehradu do Zdounek.

Motorest Samota - motorest na vrcholu stoupání u hlavní silnice E 50 z Brna do Trenčína (480 m). Kolem prochází modrá turistická značka z Koryčan na Vlčák. Ideální východisko k hřebenové trase Vlčák-Brdo-Bunč a zpět.

U křížku - vrchol stoupání horské silničky Koryčany -Vřesovice ve výšce 460 m. Východisko k nenáročným hřebenovým vyjížďkám po okolí - hrad Cimburk, skalisko Kozel, Koryčanská kaple, hradiště Svatý Kliment atd. Itinerář popisované lyžařské trasy

Napajedla-Halenkovice (červená, 3 km) - Budačina (zelená, 9 km) - Kudlovická dolina (zelená, 10 km) -Komínské skály (zelená, 13 km) - Bunč (červená, 15 km) - Brdo (červená, 18 km) - Vlčák (červená, 20 km) - motorest Samota (modrá, 25 km) - Koryčany (modrá, 32 km).



Varianta B

Vlčák - Buchlov (červená, 28 km) - Buchlovice (žlutá, 31 km)



Varianta C

Vlčák - Buchlovský kámen (červená, 24 km) - silnice E 50 (neznačeno, 26 km) - Ocásek (zelená, 31 km) - U křížku (červená, 33 km) - Koryčanská kaple (červená, 35 km) - Bohuslavice u Kyjova (červená, 41 km)

Mapy

KČT 1 : 50 000 č. 90 Chřiby, jižní Haná

SHOCart 1 : 50 000 č. 63 Slovácko-Chřiby