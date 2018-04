Zima ještě neskončila, v Krkonoších stále leží sníh

Mezi horaly se říká, že dokud sníh na Mapě republiky neroztaje, zima neskončila. Traduje se také, že kdysi tam sníh vydržel až do další zimy.

"Je to velmi výjimečné místo s natolik výrazným sněhovým polem, že jako jediné v Krkonoších má svůj oficiálně uznávaný název, zanesený i do některých podrobných turistických map," řekl pracovník Krkonošského národního parku Radek Drahný. Díky severnímu a severozápadnímu větru, který tam ukládá sníh v závětrném prostoru, je to místo s nejdéle ležícím sněhovým polem na české straně Krkonoš.

"Současné počasí mu ale příliš nepřeje. I když je celkem chladno, stálý déšť tání urychluje," uvedl Drahný. Ten předpokládá, že letos sníh roztaje koncem července, nejpozději začátkem srpna.

Protože se Mapa republiky nachází v nejpřísněji chráněném území mimo značené cesty, turisté se až ke sněhovému poli nedostanou.

"Je ale dobře vidět z cesty vedoucí z Pece pod Sněžkou na Výrovku nebo z Výrovky ke kapličce," řekl Drahný. Za příhodných podmínek bývá Mapa republiky dobře viditelná až z Hradce Králové.