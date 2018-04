Zillertal: špička pro rodinu, milovníka sportu i luxusu

Může se hodit Zillertal Arena (v číslech) 214 km sjezdovek: 17 km černých - 132 km červených - 65 km nejlehčích modrých

62 lanovek a vleků, z toho 7 kabinových a 29 sedačkových lanovek, přepravní kapacita vleků 91.000 lyžařů/hod.

135 hektarů sjezdovek s umělým zasněžováním, 10 lyžařských a snowboardových škol

46 horských chat s občerstvením a 5 "sněžných barů“

200 km běžeckých stop

4 stálé závodní tratě



Kolik stojí skipass pro Zillertal Arenu Jednodenní skipass stojí 35 eur dospělí, 28 eur mládež, 17,50 eur děti

2denní 162/52/32,50 eur 6denní 172/137,50/86

děti narozené do 1. 1. 2001 lyžují zdarma, dětský tarif platí pro děti narozené 1. 1. 1992 a mladší, mládežnický platí pro mládež narozenou do 1. 1. 1988

Pro srovnání: jednodenní skipass v Alpbachtalu vyjde na 29,50/21/15 eur, šestidenní na 144/95/71 eur







Na co byste se měli připravit před pobytem v Rakousku Každá země má svá specifika. Rakousko není výjimkou. Našinec musí počítat s tím, že ne vše funguje tak, jak si představuje. To hlavní je jazyk. Kdo si myslí, že se v rakouských střediscích domluví lehce anglicky, bude překvapen. Němčina , či alespoň její naprosté základy, jsou v Rakousku téměř nutností.

Nepočítejte také, že se všude setkáte s přehnanou vřelostí. Rakušané jsou k hostům z Východu často ještě mírně ostražití.

Jak si hostitele získáte? Přivezte s sebou malý dárek, buďte slušní, tiší, respektujte pořádek, parkujte na místě, které je vám u hotelu nebo penzionu vyhrazeno, a vždy pěkně pozdravte -Grüs Gott - to je nejlepší cesta, jak nastolit důvěru.

V restauracích nečekejte přehnaný výběr mezinárodní kuchyně. Rakušané jsou v tomto ohledu velmi tradiční. Na jídelním lístku najdete nejčastěji polévku s velkým játrovým či sýrovým knedlíkem, vídeňský řízek, opečenou klobásu s hranolky, dvoje špagety a nějakou tradiční specialitu: nejčastěji špecle - noky s masem a zelím či opečené brambory.

Pokud očekáváte, že budete moci všude platit kreditní kartou, budete zklamáni. Není snad země, která by kreditní karty měla v takové nelásce , jako je Rakousko. Zejména na lyžích mějte u sebe vždy hotovost a počítejte s tím, že občerstvení na kopcích nebude nijak levné.



Kam se ještě vypravit REITH, kde se lyžuje do výšky 1300 metrů, je určen spíše pro rodiny s dětmi. Sjezdovky, mírné i prudké, jsou skvěle upravené a nechybí ani běžecká dráha, která je natočena přímo od paty lanovky. Malebné městečko, kde prodávají přímo na náměstí procházejícím lyžařům čerstvé koblihy mnoha druhů, nabízí hezké apartmány za velmi slušné ceny.

ALPBACH

Deset minut jízdy autem nebo skibusem dál údolím říčky Alpbach narazíte na stejnojmenné středisko, kde vás lanovky vyvezou do dvou tisíc metrů. Jsou tu slušné černé, 30 kilometrů červených sjezdovek a 10 kilometrů modrých pro začátečníky. Svahy, kde jezdí přes 25 vleků a lanovek, jsou prošpikované vyhlídkovými hospůdkami, takže by bylo hříchem neochutnat zdejší kvasnicové pivo nebo jägertee - spařenou směs bylinek a kořalky. A dobrá zpráva na závěr: děti do 12 let tu jezdí od poloviny března zdarma!