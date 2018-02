Lyžování v Alpách, kde budete jako doma. Zillertal máme doslova za humny

Malebné údolí Zillertal žije od podzimu do jara pouze lyžováním. A chlubí se tím, že představuje jedno z největších lyžařských údolí Alp, neboť do pěti lyžařských areálů je napěchováno přes 500 kilometrů sjezdovek, na nichž se lyžuje až do půlky dubna.

Perlou Zillertalu je samozřejmě ledovec Hintertux, jediné celoročně otevřené lyžařské středisko v Rakousku, my jsme se ovšem zaměřili na první dvě střediska, která stojí jen pár kilometrů od dálnice na Brenner.

Komorní i komfortní

To první najdete nad obcí Fügen. Do komorního lyžařského střediska Hochfügen nejezdí tolik lidí, ale přesto nabízí poměrně hezké a sportovní červené a černé sjezdovky, z nichž dvě vedou až do údolí.

Ta první padá až k dolní stanici lanovky Spieljochbahn ve Fügenu, která byla po kompletní rekonstrukci slavnostně otevřena letos v lednu (lanovka vás za pár minut vyveze z 634 do 2 054 metrů). Nyní má kapacitu tři tisíce lidí za hodinu, což výrazně zvýšilo komfort lyžování v tomto středisku.

Sportovně ladění lyžaři ocení hlavně černou sjezdovku č. 3 vedoucí z vrcholu Onkeljoch, naopak rekreační lyžaři si nejvíce užijí prostornou červenou sjezdovku č. 4 končící u prostřední stanice lanovky Spieljochbahn. Milovníky romantiky potěší pět kilometrů dlouhá sáňkařská dráha.

Luxus na hřebenech

Druhým střediskem je Hochzillertal v kopcích nad obcí Kaltenbach. V porovnání s prvním střediskem na vás čeká mnohem pestřejší, ale také frekventovanější kolekce modrých, červených i černých sjezdovek, která se rozkládá na svazích třech kopců.

Vydatná je především černá sjezdovka č. 6 a 7. Na červené sjezdovce č. 3 si mohou všichni zájemci vyzkoušet měřený slalom. Jen v tomto středisku čeká na lyžaře 83 kilometrů sjezdovek, z nichž je 80 procent zasněžováno. Skipas pro dospělého na tři dny vyjde na 3 600 korun.

Fantastické výhledy jsou v Alpách jaksi samozřejmostí. Tedy pokud zrovna není inverze. Sjezdovky v Hochzillertalu jsou příjemně široké.

Ozdobou střediska Hochzillertal jsou dvě horské chaty patřící ke klenotům Alp. Tou první je Wedelhütte umístěná ve výšce 2 350 metrů nad mořem, která představuje nejvyšší pětihvězdový hotel Tyrolska. Tou druhou pak je Kristalhütte (výška 2 147 metrů) s nádherným panoramatickým výhledem a skvělou kuchyní. Také zde jsou k dispozici luxusní pokoje.

Tisíc metrů nad zemí

Největší magnet obou středisek, který v budoucnu přitáhne pozornost celé lyžařské Evropy, je zatím ovšem jen na papíře. Martha Schultz, majitelka obou lyžařských areálů, má velmi ambiciózní plány, které udělají ze Zillertalu jednu z největších atrakcí celých Alp.

Na příští rok totiž plánuje výstavbu unikátního projektu „visuté“ lanovky s názvem „Peak to peak“, která by měla spojit dva vrcholky a propojit tak obě střediska (zatím mezi nimi jezdí schuttle bus). To by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, překvapivé je ovšem technické provedení.

Nová lanovka nebude kopírovat terén, ale povede z vrcholu přes údolí až na protilehlý vrchol.

Několik kilometrů dlouhá lanovka spojující vrcholky Rieder Weather Cross a Onkeljoch by měla vést až tisíc metrů na zemí, díky čemuž z ní bude fantastický výhled (do slova a do písmene z ptačí perspektivy). Něco podobného dosud existuje pouze v lyžařském středisku Whistler Blackcomb v Kanadě. Předpokládaná investice se pohybuje ve výši 75 milionů eur. Pokud se vše podaří, stavět by se mělo začít již letos a napřesrok má být vše hotovo.

Jak už jsme zmínili na začátku, Zillertal je vyhledávaný kvůli své špičkové gastronomii. Natascha Kames, česká novinářka a vynikající lyžařka žijící už mnoho let ve Vídni, která zná rakouské Alpy líp než většina Rakušanů, doporučuje svůj oblíbený hotel Theresa v Zell am Ziller, kde vaří Stefan Egger, bývalý maratónský běžec a jeden z největších rakouských odborníků na výživu.

Naopak Martha Schulzt má zase slabost pro tradiční Gasthof Hubertus, kde připravují skvělou zvěřinu. Když budete mít štěstí, můžete zde ochutnat kamzičí kýtu, pomalu pečenou na brusinkách a červeném víně, kterou šéfkuchař Martin Kerschdorfer servíruje s bramborovými knedlíky.