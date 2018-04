Zillertal: perfektní kombinace sjezdovek, lanovek i nadmořské výšky

Může se hodit Doprava: z Prahy do Mayrhofenu je to 540 km, z toho naprostou většinu pojedete po dálnici.

z Prahy do Mayrhofenu je to 540 km, z toho naprostou většinu pojedete po dálnici. Ubytování: celé údolí nabízí cca 55 tisíc lůžek, 100 % v rodinných hotelích a penzionech. Více info zde: http://www.zillertal.at/en/book.html

celé údolí nabízí cca 55 tisíc lůžek, 100 % v rodinných hotelích a penzionech. Více info zde: http://www.zillertal.at/en/book.html Permanentky: ideální je zakoupení Zillertal Superskipass, který platí na všechna střediska v údolí. Cena 4denní permanentky je 170,50 eura, mládež 15-18 let 136,50 eura, děti 6-14 let 76,50.



ideální je zakoupení Zillertal Superskipass, který platí na všechna střediska v údolí. Cena 4denní permanentky je 170,50 eura, mládež 15-18 let 136,50 eura, děti 6-14 let 76,50. Pro ranní ptáčata: některé lanovky otevírají již v 6:55. Více najdete na www.zillertal.at/early-morning-skiing



některé lanovky otevírají již v 6:55. Více najdete na www.zillertal.at/early-morning-skiing Freeride: Zillertal nabízí několik oblastí pro bezpečný freeride. Více na: www.zillertal.at/freeriden



Zillertal nabízí několik oblastí pro bezpečný freeride. Více na: www.zillertal.at/freeriden V oblasti Hochfügen k dispozici zdarma konzultace a rady experta, více zde: http://www.hochfuegenski.com/en/ski-resort/faszination-freeride/



Půjčovny a lyžařské školy: najdete na všech významných nástupních místech.



najdete na všech významných nástupních místech. Sáňkařské dráhy: celkem 14 tratí, celkem 45 km.



celkem 14 tratí, celkem 45 km. Běžecké lyžování: celkem 128 km upravovaných tratí.



celkem 128 km upravovaných tratí. Kompletní informace i v českém jazyce, včetně nabídky ubytování najdete na oficiální stránce www.zillertal.at