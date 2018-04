Zikmunda s Hanzelkou už nikdo nenapodobí

Při závodech v poušti toho člověk zažije skutečně hodně. A dramatických okamžiků při průjezdech Afrikou nebylo rozhodně málo. Jako například tenkrát, v roce 1998, kdy se posádky jedoucí za námi staly obětí přepadení v průsmyku. Dokonce se i střílelo. Naštěstí jen do pneumatik.Také při letošním ročníku rallye jsme dopředu dostali upozornění, že nám na cestě může hrozit nebezpečí. Už to kvůli tomu vypadalo, že celá soutěž dokonce předčasně skončí. Nakonec však pořadatelé narychlo sehnali letadla a přes kritický úsek nás vzdušným mostem dopravili až do Libye. Je to právě v těchto okamžicích, kdy se mi často vybavují vzpomínky na slavné cesty Zikmunda s Hanzelkou, když oni projížděli Afrikou. S jakými druhy nebezpečí se setkávali oni? Když se nám doma podařilo zrekonstruovat jednu z jejich tatrovek, s níž objeli svět - Tatru 805, už tehdy nás napadlo, že bychom uskutečnili něco jako cestu po jejich stopách. Že by bylo zajímavé navštívit některá místa řekněme půlstoletí po nich. Když však dnes projíždíme některými africkými oblastmi, nelze si nepovšimnout, jak účinnými zbraněmi jsou tamní obyvatelé někdy vybaveni. Něco podobného v dřívějších dobách přece neexistovalo. Takže podobné cestovatelské kousky jsou už zřejmě bohužel nemyslitelné. Naplánujete si cestu do určité oblasti, ale nakonec se do ní stejně nedostanete, protože se tam něco semele tak rychle, že na to člověk nestačí ani zareagovat. A právě kvůli tomu Zikmunda s Hanzelkou už asi nikdy nikdo nenapodobí.Karel Loprais je automobilovým závodníkem, který se pravidelně zúčastňuje soutěže Rallye Paříž-Dakar.