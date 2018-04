Židenické rozzlobily vykácené lípy

Dvanáct lip včera ustoupilo v Židenicích opravě kanalizační sítě.

Vykácení dvanácti letitých lip způsobilo včera šok obyvatelům Mrkosovy ulice v Židenicích. Vzrostlé stromy, jež chtěli ubránit chystanou peticí, měly totiž podle jejich informací přijít pod pilu až po neděli. "Včera ale začali kácet, právě když jsem šel ráno do práce. Jsem zvědavý, co tam zbzde," řekl architekt Radek Zbranek, který na ulici bydlí. Kácení lip, které kvůli rekonstrukci kanalizace nechali žideničtí radní a Brněnské komunikace odstranit, se lidem nelíbí. "Stromy prý mají porušenou kořenovou soustavu. Očividně jsou však lípy zdravé, navíc kořeny mají velkou regenerační schopnost. Nejen že se vyvraždí krásné stromy, ale v ulici se zvýší prašnost, hlučnost a taky zmizí stín. Špatně to ponesou zejména starší lidé," soudí Jiří Zahrádka, jenž chtěl iniciovat proti kácení petici. Ta by však zásahu, který obhajuje i radnice, stejně nestihla zabránit. "Věc byla projednána se všemi agenturami včetně zástupců zelených před více než rokem. Pouze z nedostatku financí vyhrazených na rekonstrukci ulice se lípy kácely až letos, " řekl starosta Židenic Stanislav Juránek, podle něhož to určitě nebylo unáhlené. "Ještě včera jsme posuzovali znovu každý strom. Zásahu nebylo možné zabránit," dodal. Letité stromy byly totiž vysázeny přímo nad kanalizační sítí, již bylo nutno nahradit novou. "Její hloubka je až šest metrů, takže byť strom vypadá zeleně, má porušený hlavní kořenový systém. Byla by jen otázka času, kdy by strom spadl," míní Juránek. Jak dále uvedl, podle znaleckého posudku by alej stejně do pěti let měla projít kompletní obnovou. Na hlavu těch, kteří o asanaci rozhodli, však vedle obvinění ze špatné informovanosti občanů padá i výtka další. "Nevím, proč stromy kácí teď. Jsou v plné vegetaci," soudí Jindřich Šmiták z České inspekce životního prostředí. "Kácet se má v době vegetačního klidu, na podzim nebo na začátku jara, i když v zákoně to není," potvrzuje Natálie Chrastilová z ekologické poradny Veronica. Na to však starosta reaguje: "Dostali jsme výjimku. Požadavek, abychom káceli po odkvětu, jsme dodrželi." Vykácené stromy v Mrkosově ulici má podle něj nahradit třináct nových metasekvojí.