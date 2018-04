Žert, či realita? Britové se hlásí k víře rytířů Jedi

Podobná situace nastala minulý měsíc i na Novém Zélandu, kde lidé uvěřili, že potřebují sesbírat 8000 podpisů k oficiálnímu uznání náboženství Jedi. Miliony lidí po celém světě jsou fanoušky Hvězdných válek, a ačkoli se tyto filmy staly něco jako kult, velmi málo, pokud vůbec někdo, může říct, že opravdu vyznává víru rytířů Jedi. Na fanoušky je tímto e-mailem naléháno, aby snížili hodnotu sčítání lidu. Tento e-mail se stal "virem", neboť se rozšířil velmi rychle k velkému množství lidí a vyzývá je, aby jej rozeslali dál.

Ministerstvo vnitra však tvrdí, že se to neprosadí. Každý člověk si při sčítání může vybrat asi ze stovky nabízených náboženství. Víra rytířů Jedi však mezi nimi není. "Pokud deset, 10 000 nebo 50 000 lidí napíše při sčítání do kolonky ostatní vyznání Jedi, nijak na to nebude ve výsledcích reflektováno," říká mluvčí ministerstva vnitra. Kolonka "ostatní" bude totiž sčítána pod jedním kódem, zatímco ostatní náboženství mají každá vlastní kód.

"Při posledním sčítání, kde jsme se ptali na vyznání, mnoho lidí, kteří zřejmě žádné nevyznávají, tam uvedlo svůj fotbalový klub," dodal mluvčí. "Avšak nezáleží na tom, jestli tam vyplníte Jedi, Manchester United, Chelsea nebo cokoli jiného. Je to celé chybné a na sčítání to nebude mít žádný vliv." E-mail nabádající k uvedení vyznání Jedi končí slovy: "Pokud to byl váš sen od šesti let, udělejte to, protože milujete Hvězdné války. Pokud ne, tak to udělejte proto, abyste potrápili lidi."

Jedi je náboženství hrdinů Hvězdných válek a ústředním bodem je víra v sílu tvořenou všemi žijícími lidmi, proto je užívána fráze "dovol, aby síla byla s tebou". "Ta nás obklopuje a proniká námi. Spojuje naši galaxii dohromady," říká mistr Jedi Alec Guiness ve Hvězdných válkách natočených v roce 1977. Avšak někteří fanoušci to neberou jako žert a předsevzali si za svůj osobní úkol vytvořit z Jedi náboženský kánon, jehož posvátným textem bude scénář filmu. Fanoušci se scházejí zejména na internetu na webové stránce The Jedi Creed, kde vystupují pod jmény jako Jedi Relan Volkum nebo Lord Scorn. Diskutují pak nad takovými otázkami jako "Měli by Jedi pracovat pro vládu?" nebo "Zvracení: Nechutnost, nebo lekce ze života?"