Známe 55 nejlepších středisek Alp. Výsledky prestižní ankety

Studii již tradičně zpracovala společnost Mountain Management Consulting ve spolupráci s Univerzitou v Innsbrucku. Výsledek je založen na průzkumu provedeném mezi téměř 48 tisíci návštěvníků alpských zimních center pěti zemí - Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie a Německa.

Pětapadesát nejlepších

Anketa určila 55 nejlepších středisek. Na druhém místě se za Zermattem umístil Serfaus-Fiss-Ladis (Rakousko), třetí příčku obsadila Arosa (Švýcarsko). Zajímavá jsou i další umístění: 4. Sulden (Itálie), 5. Alta Badia (Itálie), 6. Adelboden-Lenk (Švýcarsko), 7. Val Gardena (Itálie), 8. Saas Fee (Švýcarsko), 9. Kronplatz (Itálie) a 10. Laax (Švýcarsko).

Na přední místa v jednotlivých kategoriích dále vystoupala střediska Les Menuires/Tři údolí (Francie), Ischgl (Rakousko), Sv. Mořic (Švýcarsko), Stubai (Rakousko), Obergurgl / Hochgurgl (Rakousko), Flachau - Wagrain (Rakousko), Schladming (Rakousko), Obertauern (Rakousko), St. Anton (Rakousko), Aletsch Arena (Švýcarsko), Mürren (Švýcarsko), Sextenské Dolomity (Itálie), Obereggen/Latemar (Itálie), Lech Zürs (Rakousko), Gastein (Rakousko) a Lenzerheide (Švýcarsko).

Ze známých a také oblíbených středisek mezi Čechy se do 55 nejlepších překvapivě nedostal například rakouský Kitzbühel, rozlehlý Wilder Kaiser/Brixental nebo Nassfeld, ale ani italské Livigno či Bormio.

Více lyžujících seniorů, pokles snowboardistů

Anketa ukázala zajímavé trendy, např. stoupající procento hostů, kteří navštíví některé středisko poprvé. Rovněž se ukázalo, že roste počet lyžařů od 50 do 65 let a také že poklesl počet snowboardistů. Přes 75 % respondentů odpovědělo, že jezdí do středisek autem, 38 % jezdí s dětmi. Více lidí než dříve jezdí do hor ve skupinkách.

Hlavním kritériem při výběru středisek je stále rozlehlost „lyžovacího prostoru“ a počet sjezdovek, i když procento lidí, kteří právě toto preferují, oproti roku 2012 mírně pokleslo. Celkově i v této kategorii zvítězil Zermatt, oceňovali ho zejména starší lyžaři. Naopak vítězem u mladých mezi 12 až 19 lety se stal Ischgl. Lyžaři, kteří přijíždějí pouze na jeden den, pak nejvíce chválili rakouský Serfaus-Fiss-Ladis, rodiny s dětmi zase italskou Alta Badii a Val Gardenu.

Druhým hlavním faktorem byla garance sněhu. Tady vyhrál italský Sulden, menší, ale vysoko položené místo v Jižním Tyrolsku pod horou Ortler. Ovšem jen těsně před švýcarským Saas Fee. I dobře upravené tratě jsou stále jedním ze tří hlavních kriterií pro výběr střediska, byť tady panují rozdíly - mnohem více to například oceňují Italové než Francouzi. I v této kategorii zvítězil Zermatt.

Nejlepší lanovky mají v Rakousku

V kvalitě ubytování nejvíce uspěl Sulden. A v pátém nejdůležitějším faktoru, kvalitě a modernosti přepravních lanovkových zařízení, je na prvním místě Serfaus-Fiss-Ladis. V této kategorii celkově bodovala především rakouská střediska. S výjimkou Zermattu (3. místo) se v první pětce umístil ještě Ischgl, Flachau - Wagrain a Obergurgl/Hochgurgl. Naopak nejhůře na tom jsou francouzská centra.

Dalším z kriterií pro návštěvníky zimních středisek je příjemná atmosféra a vřelé přijetí. Vyhrál jihotyrolský Sulden. Slušný rating mají i rakouská střediska, naopak nejhůře dopadly zimní oblasti Francie. Co se bezpečnosti na tratích týká, respondenti znovu nejvíce ocenili Zermatt a obecně švýcarská střediska. V kvalitě aprés ski pak jednoznačně zvítězil rakouský Ischgl.

V oblasti ekologie a životního prostředí nejvíc bodovala severoitalská, jihotyrolská střediska. Na prvních třech místech se umístila v pořadí Alta Badia, Sulden a Val Gardena. Za nimi následují švýcarská centra Zermatt a Sv. Mořic. Co se celkové zábavy a zábavnosti týká, tady se samozřejmě nejvíce liší pohledy mladé a starší generace. Zvítězil stejně jako v aprés ski barech Ischgl, pak následuje další rakouské středisko Serfaus-Fiss-Ladis.

V kvalitě občerstvení a jídla opět zvítězil Serfaus-Fiss-Ladis a obecně sbírala body rakouská a švýcarská střediska. Naopak znovu propadly francouzské zóny.

Komfort? Opět Švýcaři

Nejkomfortnější služby a ubytování nabízejí podle ankety opět Švýcaři, znovu v čele s Zermattem. Nejvíce zábavy a odpočinku po lyžování si lyžaři užijí v italských centrech a tady je jedničkou opět Sulden. Nejlepším rodinným centrem byl vyhlášen rakouský Serfaus-Fiss-Ladis.

Lázně a wellnes mají podle lyžařů nejlepší v Rakousku. Na nejvyšších pozicích se umístily Obergurgl/Hochgurgl, Bad Gastein a Bad Kleinkirchheim. Nejlepší systém výuky jízdy na lyžích pak ocenili ve švýcarském Adelbodenu - Lenku.