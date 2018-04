Zeptejte se hvězd v Indii

Podobná atrakce, která vás šokuje stejně spolehlivě, stojí v rádžasthánském Džajpuru, slavném "růžovém" městě vzdáleném od Dillí deset hodin jízdy na jihozápad.

Stejně jako tři další, ale mnohem skromnější observatoře - ve Váránasí, v Mathuře a v Udždžajnu - je na počátku 18. století postavil jeden podivuhodný muž s "modrou krví": slavný válečník, matematik a zapálený astronom mahárádža Džaj Singh II.

Kouzelné přístroje v Džajpuru

Pojďme teď na chvilku nahlédnout do džajpurské observatoře, které místní neřeknou jinak než Džantar Mantar, tedy "kouzelné přístroje".

Vrátný v červeném turbanu jen povzbudivě mrkne a za příplatek pár rupií nabízí průvodce - dívku s vysoko posazenýma temnýma očima. Když kývnete, určitě neprohloupíte, něco tak podivného si přece žádá náležité a odborné vysvětlení.

Kolmost, vodorovnost, symetričnost. A ty barvy! To vás uhodí do očí, hned když vstoupíte do areálu observatoře na nádvoří někdejšího mahárádžova městského sídla.

Obří tajemné stavby, vlastně důmyslné a plně funkční astronomické přístroje, rozestavěné na volném prostranství, mají stejně tajemné názvy. Samrát jantra, "nejvyšší" přístroj, Džaj prakáš, Džajova záře, Rám jantra, Rámův přístroj. Nebo Rašivalája Džantra.

Město barev

Je ještě brzy, mezi gigantickými slunečními hodinami a astroláby se procházejí jen pestře oděné metařky. Třpytivé hrozny náhrdelníků kolem jejich krků a zářivá sárí zanechávající za sebou žluté, zelené, červené a fialové odlesky potvrzující pověst Džajpuru jako města přetékajícího barvami.

Hvězdy patřily v tradičních představách Indů k hybatelům tohoto světa. Víra v jejich moc byla silně zakořeněná, takže není nic divného, že jim mnozí chtěli co nejlépe porozumět.

Mahárádža Džaj Singh shromáždil v Džajpuru astronomická díla různých národů, která horlivě studoval. Brzy však přišel na to, že dosavadní astronomické tabulky jsou neúplné, a zčásti dokonce nesprávné.

Singh usoudil, že chyby, jichž se arabští a řečtí astronomové dopouštěli, zavinila nedokonalost jejich mosazných přístrojů, příliš malých a nepřesných. A hned měl po ruce řešení - rozhodl se vybudovat obrovské přístroje z kamene a cihlového zdiva, u nichž předpokládal vysoký stupeň přesnosti.

První observatoř pak založil v letech 1719 až 1724 v Dillí. Ta je dodnes k vidění v samém centru metropole, na tamní Parlamentní třídě, jen co by kamenem dohodil od živého Connaughtova náměstí.

Fotogalerii observatoře v Džajpuru si můžete prohlédnout ZDE.

Unikátní sluneční hodiny

Ale zpět k observatoři v Džajpuru. Nejvíce místa tam mahárádža-hvězdář věnoval obrovským slunečním hodinám, nazývaným Samrat džantra.

Zeď, po níž vede strmé schodiště, má výšku okolo třiceti metrů a podobu pravoúhlého trojúhelníku stojícího na odvěsně. Pod jeho přeponou se na obě strany klene velký čtvrtoblouk obložený bílým mramorem, na který vrhá přepona svůj stín, a označuje tak místní čas.

Další mnohostranný přístroj dostal na počest svého vynálezce jméno Džajova záře, Džajprakáš. Jsou to dvě duté polokoule o průměru šesti metrů, které jsou zapuštěny do země opatřené vyrytými souřadnicemi. Nad nimi se od severu k jihu a od východu k západu táhnou dráty, jejichž průsečík naznačuje svým stínem postavení Slunce na obloze. Přístroj udává kromě souřadnic nebeských těles i polohu planet ve znamení zvěrokruhu.

Urozený mahárádža nechal zhotovit pro observatoř v Džajpuru celkem osmnáct přístrojů. I když se mu nepodařilo vše, co si předsevzal, dodnes před nimi zůstávají lidé v tichém údivu.

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat:

Do Dillí létá letecká společnost KLM, rezervace letenek na tel.: 233 090 933. Džantar Mantar v Dillí najdete asi 400 metrů od centrálního Connaughtova náměstí. Vstupné činí pět USD. Do Džajpuru, hlavního města svazového státu Rádžasthán, pořádá poměrně levné výlety řada dillíských cestovních kanceláří. Po vlastní ose se tam nejrychleji dostanete z hlavního nádraží v Novém Dillí. Cesta trvá zhruba deset hodin. Vlastní observatoř v Džajpuru se nachází v hradbách staré části města, které je jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v Indii. Více o observatoři ZDE.