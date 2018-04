Ženu vyhodili z letadla Ryanairu. Za knihu, kterou nesla v ruce

Ženu vyvedla policie z letadla jen chvíli před odletem. Porušila prý pravidla aerolinky, podle nichž má každý cestující nárok na jedno příruční zavazadlo o rozměrech 55 × 40 × 20 cm, vážící maximálně 10 kilogramů. Cestující s nadměrným zavazadlem by se neměl dostat přes odletovou bránu, případně má možnost ho za poplatek 50 liber nechat v úschově.

Žena, která nastoupila do letadla, držela v ruce knihu v igelitové tašce a roli papíru, protože se jí tyto věci už do příručního zavazadla nevešly. To se stalo předmětem sporu s palubním personálem, který přivolal policii. Spolucestující se okamžitě začali nabízet, že knihu a roli papíru ženě uloží do svého zavazadla, ale bez úspěchu. "Hanba, hanba!" křičeli rozzlobení pasažéři, když ženu vyváděl policista z letadla.

Jeden z cestujících, pod přezdívkou Soraya Pla, z incidentu natočil video, které umístil na Facebook. Záznam se okamžitě stal hitem internetu a sociálních sítí. Na španělském Twitteru se vzápětí objevily výzvy k hromadnému bojkotu irské nízkonákladovky. Video si můžete prohlédnout ZDE.

Podle svědka, který video umístil na internet, se žena hájila mimo jiné tvrzením, že se snažila zaplatit poplatek za nadměrné zavazadlo kreditní kartou, ale nepodařilo se jí to.

Ryanair se hájí

Letecká společnost Ryanair tvrdí, že akce byla v pořádku, protože žena prý prošla kolem zástupců aerolinky u odletové brány, aniž by se prokázala jakýmkoli dokladem či palubní vstupenkou. "Tato pasažérka jednala v rozporu s letištními bezpečnostními předpisy a protože se chovala nepatřičně, byla na požádání pracovníků Rynairu vyvedena z letadla," uvedl mluvčí aerolinky pro britský Daily Mail.

Podobnou vlnu nevole jako tento incident vyvolal v září sám šéf Ryanairu Michael O'Leary, který je známý tím, že nejde pro razantní slovo daleko. Na prosebný dopis jedné cestující, aby jí byl odpuštěn vysoký poplatek ve výši 236 liber za to, že přišla na letiště bez vytištěné letenky pro svoji pětičlennou rodinu, reagoval O'Leary slovy: "Kdo je blbý, ať platí!" A ti, kdo se dožadují jakékoli úlevy, prý mají "odprejsknout" (Čtěte: "Když jsou lidi blbí, ať platí, vzkazuje cestujícím šéf Ryanairu").