Ženu nepustila kontrola do letadla. Kvůli láhvi mateřského mléka

V souvislosti se svátkem Díkůvzdání 24. listopadu a tím i zvýšeným cestovním ruchem po celé zemi zavedli v USA od 1. listopadu na téměř všech letištích důkladné osobní prohlídky. Při nich musí bezpečnostní pracovníci dokonale ohmatat tělo těch cestujících, kteří odmítnou skenování nebo když skener ukáže cokoliv podezřelého.

V rámci těchto opatření musí bezpečnostní pracovník ohmatat i prsa a genitálie. U cestujících, kteří projdou skenerem, tyto partie prověří pracovník s pomocí obrázku ze skeneru.

Nebezpečné mateřské mléko

S prohlídkami ale podle průzkumu Gallopova ústavu nesouhlasí 57 procent cestujících. Některým z nich vadí i příliš velká horlivost bezpečnostních pracovníků, kteří místo citu pro situaci striktně dodržují přísná interní nařízení organizace TSA. Ta má na starost bezpečnost letišť po celých Spojených státech.

Jednu z posledních afér odstartovalo video, které se na youtube objevilo na konci listopadu. Mladá matka v něm odmítá podrobit skenování láhev s mateřským mlékem a hájí se vytištěnými pravidly TSA, které jí to umožňují. Výsledek? Bezpečnostní pracovníci ji nechávají čekat v kontrolní zóně téměř 40 minut, dvakrát ji prohlížejí a vstup s lahví mateřského mléka do letadla jí zakazují. Žena nakonec let nestihne.

Youtube je podobných videí z přísných kontrol plné. Na jednom z nich pracovníci TSA svléknou při kontrole malého chlapce do půl těla. V Tennessee zase násilím svlékali tříletou holčičku z kalhot. Agentura AP už uveřejnila rozhovor s bývalým učitelem z Michiganu, kterému pracovníci TSA strhli z břicha pytlík, do kterého mu umělým vývodem proudila moč.

Herec Jonni Armani pro změnu popisuje situaci kdy jeho matka, připoutaná na invalidní vozík, byla netaktně podrobena tělesné prohlídce, která ji přivedla až k slzám. "Kdyby zaměstnanci TSA měli pocit, že je teroristkou, můžou ji tam držet celý den. Je to příšerné," říká Armani. Podrobné prohlídky začínají strašit nejen rodiče a cestující, ale i pracovníky leteckých společností. Americkou letušku Cathy Bossi například při nedávné prohlídce donutili sundat si prsní protézu.

Gestapo, nebo legrace?



Někteří Američané se brání po svém a ke kontrolám chodí téměř nazí. Dvaapadesátiletá Tammy Banovacová přijela v Oklahomě na vozíčku ke kontrole jen ve spodním prádle. Přesto se do letadla nedostala. Ochranka na ni zavolala policii údajně proto, že při prověřování jejího příručního zavazadla přístroj hlásil stopy nitrátů, které se používají v bombách.

Paul Craig Roberts z Institutu pro politickou ekonomii a výzkumný pracovník Independent Institute přirovnává opatření a metody práce agentury ke gestapu.

Jiní občané se oproti tomu snaží ostrou politiku TSA odlehčit. Internetová televize plandline.tv například vyrobila skeč, ve kterém zaměstnanci TSA kontrolují s pomocí speciálního detektoru penisy cestujících, protože cestující do nich dokáží schovat nejen holicí strojek nebo zbraň, ale dokonce i vousatého teroristu. Objevily se i údajně nové slogany TSA jako "Není to osahávání, ale něžný dotek svobody", nebo "Neuvidíte Londýn ani Francii, dokud se vám nepodíváme na spodky".

Nejdříve volejte



Na přísnou kontrolu vzpomíná i jeden z redaktorů MF DNES. "Dvě z mých zaoceánských cest poslední doby se mi vryly do paměti. V Los Angeles jsem byl podroben velmi důkladné prohlídce, kdy mi úředník nejdříve potřel ruce nějakým testerem, zřejmě na drogy, a pak přišlo na ohmatávání každého centimetru těla s komentářem, kam ten úředník hodlá sáhnout," vzpomíná Roman Švidrnoch.

Na druhém letišti nebyla situace o moc příjemnější. "V Atlantě jsme při příletu všichni prošli kontrolou imigračního úředníka. Pak nás čekala dlouhá fronta a další bezpečnostní kontrola. Přitom to bylo při východu z letiště, když jsme s sebou měli pouze a jenom to, co vyložili z letadla."

Podle Tomia Okamury z Asociace cestovních kanceláří a agentur si dosud žádní Češi na postup amerických úřadů oficiálně nestěžovali. "Zatím nemáme hlášenou žádnou stížnost. Většina českých cestujících chápe nutnost přísných kontrol." Pokud se ale přece jenom setkáte s nedůstojným chováním bezpečnostních pracovníků, nebo máte pocit, že přesahují svoji pravomoc, máte podle Okamury dvě možnosti.

"Každý cestující by u sebe měl mít urgentní číslo na český zastupitelský úřad v zemi, do které cestuje. Pokud se mu nebude chování úředníků líbit, měl by nejdříve požádat o radu právě tam."

Číslo najdete na stránkách českého ministerstva zahraničí. Když ho nemáte, máte druhou možnost a sice se obrátit na cestovní kancelář, s kterou cestujete, nebo v případě individuální dopravy na svou leteckou společnost. "Tato čísla by měl mít každý cestující," říká Okamura.