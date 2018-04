Ženská cyklistika představuje nový fenomén i zajímavý byznys

Dámská cyklistika nabírá za poslední roky zcela jiné parametry, stává se samostatnou kulturou. Nejprve jí před lety pomohl boom spinningu. Dnes si ženy organizují společné vyjížďky, často ve velkém počtu, a jsou rády za možnost najít na nich kamarádky na kolo.

Zatímco dříve se dámské kolo lišilo jen barvou, dnes mají velké cyklistické firmy vlastní dámské vývojářské týmy a vyvíjejí kola speciálně pro ženy. Zlí jazykové možná řeknou, že se jedná jen o další nástroj, jak tahat z lidí peníze.

Vtip je ale v tom, že od mužských kol se takový ženský "speciál" liší dost podstatně a skutečně umožňuje většině cyklistek komfortnější jízdu. „Ženská kola mají menší velikosti rámů, speciální pohodlnější a kratší geometrii, kratší posedy, širší sedla kvůli širší pánvi, kratší kliky, často kratší a více zvednuté představce řídítek, lehčí převody nebo měkčí odpružení,“ vysvětluje vynikající silniční cyklista a trojnásobný mistr ČR Petr Benčík, dnes prodejce kol Colnago a cyklooblečení Assos. Dámská kola tak mnohem lépe reflektují anatomické rozdíly mezi ženou a mužem.

Kromě sportovních kol je mezi ženami velký zájem i o dámská kola sloužící k přepravě po městě. Kola si doplní nosičem a košíkem a pak je používají pro každodenní nákupy i cesty do práce a domů. „Hlavně v rovinatých krajích, jako jsou jižní Čechy, je to velmi rozšířené, ale začíná se to objevovat i po Praze,“ říká Lukáš Princ z cyklistického specializovaného serveru kola-radotin.cz.

Kvalitní kola vymyšlená pro ženská specifika už dnes mají všechny velké firmy, například Specialized, Scott, Trek, Giant, Colnago, Merida, BMC, Cube, Canyon, Santa Cruz a mnoho dalších.

Model silničního kola s dámskou geometrií Kapsičky v ženském dresu jsou umístěny jinak než v dresech klasických - pánských

Dámské cyklooblečení: další rychle se rozvíjející byznys

Stejně zásadně prorazila tato revoluce i do dámského cyklooblečení. Ženské dresy se liší nejen barvami a designem, ale i střihem. „Mají širší boky, jiné anatomické vložky do kraťas, kšandy vedou často mezi prsy kvůli vyššímu pohodlí a ochraně prsou proti odření. Ženy také často požadují kratší nohavičky kvůli opálení nohou, aby pak mohly nosit sukně a nebyly „pruhované“. Ze stejného důvodu jsou velmi žádané i dresy bez rukávků,“ zdůrazňuje Petr Benčík.

Specifické mohou být i helmy. Kromě již zmíněného designu výrobci už myslí i na ženy s dlouhými vlasy. V zadní části helmy mají proto takové helmy větší otvor pro cop.

Moderní dámské kraťasy na kolo mají šle uzpůsobené tak, aby ženě nepřekážely

Sportovní doktoři a fitness odborníci pak ženám zdůrazňují, že jízda na kole je zdravým aerobním pohybem na čerstvém vzduchu. Nenamáhá tolik klouby a šlachy jako například běh a dobře formuje postavu, zejména problematická místa, jako jsou boky, zadek a stehna.

O své místo se hlásí i speciální cyklistická kosmetika. Jedním z lídrů oboru je Sportique, na vložku v kraťasech je pak vhodný například krém Assos Chamois Cream.

Popularizaci dámské cyklistiky pomáhají i známé sportovkyně: Kateřina Neumannová, Martina Sáblíková, bikerky Tereza Huříková, Tereza Votavová a další. „Když jsme před čtyřmi roky začali pořádat Dámskou jízdu, byli jsme překvapeni, že se kapacita akce hodně rychle zaplnila do posledního místa. Ukazuje to, kolik žen dnes na kole jezdí a užívá si cyklistiku,“ uzavírá Lukáš Princ.