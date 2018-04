Žena, nebo muž? Otázka, kterou v Thajsku řeší téměř každý turista

Jsou něco jako třetí pohlaví. Ani tak, ani tak. Nong Toom byl mužským šampionem země, ale také modelkou a herečkou. Natočili o něm film Nádherný boxer, ale stejně tak dobře by to mohla být Nádherná boxerka.

Ženomužů jako on je v Thajsku spousta. Někde bylo napsáno, že určitě víc než dvacet tisíc, ale to byl jen odhad. Protože se stahují do velkých měst a turistických center, má cizinec pocit, že jich je ještě daleko víc. Historek o tom, jak si turista odvedl krasavici a pak byl v soukromí zděšen, jsou plné plážové bary.

Ladyboys poznáte celkem snadno: pokud je nějaká dívka v Thajsku příliš krásná na to, aby to mohla být pravda, je třeba zbystřit. Takže pozor, když na vás začne dělat oči nohatá a vyzývavě oblečená bruneta na jehlách, která se nese ulicí na vlně obdivných pohledů, může to být on. Ladyboy.

Člověk na ně narazí všude. Je to ta usměvavá slečna v cestovní kanceláři, sexy pokladní v supermarketu, průvodkyně, masérka s něžnými prsty, servírka s výstřihem... A samozřejmě ty holky, které se obchodně nabízejí přes den i večer. Vypadají jako dívky, ale jsou to chlapi. Dokonce prý jedna kráska pracoval(a) jako instalatér.

Ale nejen to: tihle muži v Thajsku často ztělesňují ideál ženské krásy. Hrají v místních televizních seriálech, létají jako letušky, zpívají a vystupují jako modelky, často velmi známé. Thajské noviny tisknou férově fotky ze soutěží královen krásy, ať už jsou to skutečné miss nebo ladyboys.

Ti i sportují: hrají například volejbal a jejich tým zvaný Železné dámy vyhrál mistrovství Thajska. Mužské mistrovství. Šampioni byli totiž stále podle zákona muži. Mohou vypadat sebeženštěji, mohou mít po ženských hormonech vysloveně ženské rysy, mohou mít odoperovaný ohryzek, aby měli dívčí krk, mohou mít přeoperovaný penis na vaginu (někdo však v tomhle ohledu zůstává tak, jak je), ale budou to pořád muži.

Na zákoně, který by umožnil zavést pro ně aspoň "třetí pohlaví", se zatím pracuje. Je to paradox: některé instituce zřizují pro ladyboys toalety - označuje je kříženec ženského a pánského panáčka, ale když ženomuž spáchá zločin, skončí v mužské věznici.

Přesto se dá říct, že Thajsko se k nim chová lépe, než by se dělo ve většině jiných zemí. Tenhle stát je asi nejotevřenější zemí Asie a běžně přijímá všemožné formy lidského života včetně těch sexuálních, takže ladyboys jsou normální součástí společnosti.

Mohou za to dvě věci. Zaprvé, Thajci byli vždycky tolerantní vůči sexuálním menšinám. Zadruhé je v tom buddhismus. Ten je rovněž tolerantní, navíc Thajci věří, že člověk se sám nestává ženomužem, jelikož se tak rovnou narodí. Prsty v tom má karma: jednoduše něco provedli v některém z minulých životů a teď za trest nevědí, co jsou. A tak si ladyboys zaslouží lítost, a ne opovržení, nebo dokonce něco horšího.

Jak v Thajsku poznat ženu a ženomuže

Pokud by si někdo jen čistě teoreticky chtěl zahrát na Sherlocka Holmese v Thajsku a na dálku na ulici odhadoval, která dívka je dívka a která kathoey, tady je pár vodítek, u nichž prý žádná kamufláž nepomůže.

Třeba ramena - přeoperovat lze pohlaví, ale šířku ramen ne. Ani šířku boků, ty původně mužské zůstanou užší. Je dobré zašilhat i do výstřihu, jelikož přepumpovaná hruď je v Thajsku u žen nezvyklá. Ladyboy taky pravděpodobně bude mít větší ruce a nohy, bude se při chůzi víc kroutit v bocích, protože je nemá tak široké, a bude používat přehnaně ženská gesta. A samozřejmě bude mít mužnější hlas, i když i ženský alt lze nacvičit.

Autor článku zabloudil na webovou stránku s turistickým průvodcem Bangkokem a v testu, který tam objevil, měl skóre šest z deseti.

Jsou tady ještě i nápovědy, které člověku docela snadno řeknou, kdo je kdo, aniž by musel okukovat ramena, boky a vše mezi tím. Ladyboys jsou totiž mnohem agresivnější než dívky - dalo by se říct, že navazují kontakt mužským způsobem. Oslovují muže, předvádějí se, kontaktují očima a taky okázale a někdy i vulgárně flirtují tak, že by zčervenala i protřelá dívka ulice.

My ze Západu proto míváme pocit, že všichni jsou takoví. Ale většina si chce jen žít svůj život, který není i přes všechnu toleranci úplně šťastný. Ladyboys vypadají krásně a sexy, ale i po těch nejintimnějších operacích, které mohou podstoupit, s nimi zůstává jejich minulost.

A to je problém. "Najít milence je snadné," citoval týdeník Time před časem jednoho (jednu) ladyboy, "ale najít někoho, kdo mě bude milovat, je těžké."