Ženeva, švýcarský kus Francie. A základna fanoušků českého fotbalu

Ženevské atrakce MONT BLANC Může to sice v tropicky žhavém ženevském létě znít naprosto šíleně, ale je to tak. Nejvyšší hora Evropy se svou věčnou sněhovou čepičkou patří k hlavním atrakcím Ženevy. Tedy pokud není ve Francii zrovna zataženo. Za jasného počasí můžete vrchol kontinentu pozorovat jako na dlani z mostu zvaného Mont Blanc, rozkročeného přes břehy Ženevského jezera v jeho cípu, kde z něj vytéká řeka Rhona. FONTÁNA

Z někdejšího přetlakového vodárenského ventilu se stal symbol města. Vodotrysk už je dnes poháněn motory, které dokážou vytlačit 7 tun vody rychlostí 200 km/h až do výše 140 metrů.

Stojí za to prohlédnout si ho z více perspektiv: z věže katedrály St. Pierre jej podtrhuje panoráma města a často též duha ve vodní tříšti, na jižním břehu jezera mu budete nejblíž, a tudíž si lze dopřát obvykle i "sprchu", zatímco ze severního břehu stojí za to sledovat západ slunce a východ měsíce nad osvětleným vodotryskem - obzvlášť za úplňku - to vše s vrcholem Mont Blanku v pozadí. MUZEUM HODINEK

Patek Philippe - to je značka luxusních, dodnes převážně ručně vyráběných švýcarských hodinek. A je to také název rozlehlého hodinářského muzea v Ženevě, kde na čtyřech podlažích mezi všudypřítomným luxusem a diskrétními strážci nahlédnete do tajů hodinářství, prohlédnete si památné firemní výrobky a možná budete překvapeni z objevu, že u zrodu této prémiové hodinářské značky stál před staletími Čech jménem František Čapek. ČERVENÝ KŘÍŽ

Ženeva je centrem mnoha významných světových organizací. Sídlí zde evropská centrála OSN, řada významných bank a od roku 1864 tu najdete také hlavní stan Červeného kříže. Čím vším tahle věhlasná humanitární organizace prošla od chvíle, kdy ji na břehu Ženevského jezera založil Henry Dunant, si můžete prohlédnout v místním Muzeu Červeného kříže a Červeného půlměsíce.