Žena musela na letištní skener třikrát. Máte hezkou postavu, řekli jí

Ellen Terrelová cestovala se svým manželem Charliem, když ji na mezinárodním letišti v Dallasu zastavili a oznámili jí, že byla náhodně vybrána k podrobnější bezpečnostní prohlídce. "Hrajete tenis?" zeptala se jí prý pracovnice bezpečnosti. Když odpověděla, že ne, a zeptala se proč, dostala tuto odpověď: "Máte prostě krásnou postavu."

Hned poté musela Ellen Terrelová, matka několika dětí, projít skenerem podruhé. A pak musela absolvovat prohlídku skenerem ještě jednou, do třetice. Cestující zaslechla, jak pracovnice ostrahy do mikrofonu říká: "Chlapi, není to rozmazané, nechávám ji jít." V zadní místnosti totiž seděli zaměstnanci, kteří mají za úkol průběžné snímky ze skeneru vyhodnocovat.

Ellen Terrellová se proto domnívá, že byla vystavena sexuálnímu obtěžování. A není jediná. Americký Úřad pro bezpečnost v dopravě (TSA) obdržel od zavedení skenerů velké množství stížností na to, že někomu je bezdůvodně věnována během skenování neúměrná pozornost, přičemž se často jedná například o pohledné ženy.

V USA už instalují modernější skenery

V reakci na rostoucí počet stížností začal TSA instalovat na amerických letištích modernější typ skenerů, které už neodhalují takové detaily těla, ale spíše ukazují jen obecný obrys postavy.

Autorka článku se s tímto novým skenerem, jichž v současné době funguje už asi 600 na 140 letištích v USA, setkala nedávno na McCarranově letišti v Las Vegas. Tady už není potřeba další místnost pro vyhodnocování snímků, bezpečnost vidí rovnou u výstupu ze skeneru jen vaši bezpohlavní siluetu, a pokud by něco v pořádku nebylo, rozblikalo by se v dané partii světýlko. Na dotaz iDNES.cz, jak to funguje, dokonce nezvykle ochotná pracovnice bezpečnosti ukázala na snímek postavy a vysvětlila, že jednoduchý obrys postavy bez detailů je opravdu vše, co tam vidí. A že snímky se ani nikde neskladují, ale rovnou mažou ze systému.

Evropská unie loni v listopadu oznámila, že skenery nebude na svých letištích zavádět, dokud nebudou jednoznačně vyhodnocena případná zdravotní rizika. Ačkoli kontroverzní přístroje vyzařují jen velmi malou dávku radiace, odborníci připouštějí, že v důsledku ozáření v letištních skenerech prý může každoročně onemocnět rakovinou zhruba 100 lidí, uvedl britský list Mail Online.