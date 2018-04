Zemřel objevitel vikingských osad Helge Ingstad

Norský badatel, spisovatel a dobrodruh Helge Ingstad, který objevil tisíc let staré osady Vikingů v Severní Americe, zemřel v úterý v nemocnici v Oslo ve věku 101 let. V roce 1968 objevil Ingstad se svou manželkou archeoložkou pozůstatky vikinské osady v L'Anse aux Meadows v kanadské provincii Newfoundland. Stáří vykopávek bylo odhadnuto na 1000 let, takže Ingstad tímto objevem potvrdil své předcházející tvrzení, že Vikingové vstoupili na půdu Severní Ameriky o celých 500 let dříve než Kryštof Kolumbus.