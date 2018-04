Zemi ohrožuje plíživá přírodní katastrofa

V současné době se však odehrává bez větší pozornosti podobná katastrofa, která může mít dokonce ještě horší následky. K tomuto znepokojivému závěru dospěli ve své zprávě členové vědeckého poradního orgánu německé vlády pro otázky globálních změn životního prostředí (WBGU). Poukazují na to, že na Zemi dochází v současné době k "dramatické ztrátě různorodosti biologických druhů", a to "v důsledku vývoje, který je všeobecně považován za pokrok a je politicky podporován". Němečtí vědci upozorňují zejména na intenzifikaci zemědělství a odklon od tradičních forem zemědělské výroby jako hlavní příčinu rozsáhlého vymírání mnoha druhů rostlin. Například jen v Indonésii za posledních 15 let zcela zmizelo asi 1500 odrůd rýže, které jsou jako případný zdroj šlechtění nových druhů již nenávratně ztraceny. Podobně na Srí Lance bylo již 75 procent všech druhů rýže nahrazeno jedinou odrůdou. K vymírání obrovského množství rostlinných i živočišných druhů dochází podle zprávy také v důsledku kácení tropických pralesů, které postupuje ještě rychleji, než uváděly nedávné odhady. Jen v povodí Amazonky mizí ročně podle údajů WBGU deset až patnáct tisíc kilometrů čtverečních tropických pralesů. Autoři zprávy vyzývají k urychleným mezinárodním akcím proti vymírání biologických druhů. Navrhují mimo jiné, aby bylo urychleně vyhlášeno deset až dvacet procent povrchu zemských souší za chráněné oblasti.