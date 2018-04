Zemětřesení ovlivnilo i turistiku Turecka

Přestože katastrofální zemětřesení, které před několika týdny postihlo Turecko, nijak nezasáhlo například místní riviéru, kam míří nejvíce zahraničních turistů, cestovní ruch byl v této zemi otřesy částečně ovlivněn. »Rozhodující turistická sezona, jež u nás probíhá od května do listopadu, sice nebyla zemětřesením nijak vážněji ohrožena, ale některé cesty přesto potenciální návštěvníci odřekli. Bylo to však spíše z psychologických důvodů. Teď nám nezbývá, než je k nám zase rychle přilákat,« vysvětluje Selami Karaibrahimgil z Tureckého turistického úřadu. V minulém roce přitom do Turecka přijelo přes devět milionů zahraničních návštěvníků a země se tímto počtem dostala v celosvětových tabulkách na devatenácté místo. Zatímco například turistická centra Antálie na jihu země nebyla nijak poškozena, určitý dopad měla přírodní katastrofa na největší město státu, Istanbul, který leží pouhých zhruba 115 kilometrů od epicentra zemětřesení u města Izmit. »Všechno přitom funguje normálně. Letadla přistávají jako vždy, hotely nabízejí své služby a lodní doprava bez problémů pokračuje v provozu,« řekl například televizi CNN Mugi Karsli, jenž pracuje v jedné istanbulské cestovní kanceláři.