Zemědělec prodává mléko v automatu

"A nejvíc lufťáci, co přijíždějí na víkendy. Ale po mléku z automatu jsou jako diví," libuje si soukromý zemědělec Jaroslav Koukal.

To jeho krávy zásobují automat mlékem. Kdyby ovšem zemědělská družstva šmahem nezačala rušit vlastní kravíny, bylo by vše při starém. Žádný automat.

Nevyplatí se jezdit do mlékárny

Mlékárny by dál objížděly své dodavatele a braly mléko i od Koukala. Dojíždět ale jen za ním už nikdo nechtěl. A aby Koukal na cestách do mlékárny v Kyjově denně najezdil šestadvacet kilometrů, to se zase nevyplatí mu.

Prodal většinu krav, z pětadvaceti mu zůstaly jen čtyři. Věděl ale, že na samotu u lesa, kde bydlí, se lidé kvůli mléku pachtit nebudou. Proto automat v centru obce.

Ani za pronájem zemědělec platit nemusí, automat pověsil na zeď matčina domu. Hned vedle vchodu nechal nakreslit ležící krávu a pouták s nápisem Čerstvé mléko. Trošku kýč. "Stačil jen nápis, ta kráva se mně nelíbí," připouští zemědělcova matka Tekla Koukalová.

"Třicet litrů denně se tady ale vytočí," dodává smířlivě. Je ráda, že se o automat může starat a synovi tím ulehčit.

Nejdříve si zvykli mladí

Místní se prý jen ze začátku tvářili nedůvěřivě. "Mladí ne, ti si zvykli rychle. Ale holky jako já mají s automatem dodnes problémy. Nenechají si vysvětlit, že mince nesmějí házet současně, ale jednu po druhé," směje se Koukalová.

Dřív mívala hned za dveřmi spíž, teď tam stojí lednička a uvnitř velká konev s mlékem. Kolem dokola pár odporových drátů a čidlo, které hlídá teplotu. To aby mléko v trubce nezamrzlo.

"Největší problém byl sehnat mléčné čerpadlo. Pracuje na podobném principu, jako když dojíte krávu. Všechno na automatu je švýcarské, za hranicemi jsou lidé na podobný způsob prodeje mléčných výrobků zvyklí. Je tam běžný," tvrdí Jaroslav Koukal.

Zemědělec plánuje expanzi

Třicet litrů, které v Osvětimanech denně vytočí, bere. Když neprodá všechno, neláteří. Ze zbytku si doma udělá tvaroh. Věří ale, že časem budou lidé kupovat ještě víc. Uvažuje i o expanzi do větších měst.

"Chtělo by to místo, kde je vyšší kupní síla, třeba Zlín nebo Uherské Hradiště," plánuje zemědělec.

Lidé by mu pak možná snáz uvěřili, co si zatím nazlobeně mumlá jen sám pro sebe. Kupovat mléko v krabicích ze supermarketu a pít ho i s bifenyly je prý barbarství. "Prosím vás, co to je za mléko, když má trvanlivost tři měsíce?" ptá se podezřívavě Jaroslav Koukal.