Země východní Asie vstupují do roku hada

18:33 , aktualizováno 18:33

Obyvatelé zemí východní Asie, kde časomíra podléhá zákonitostem čínského lunárního kalendáře, stojí na prahu nového roku 4699. Otěže vlády převezme 24. ledna od energického, podnikavého a loni vskutku úspěšného draka přemýšlivý, ale pomalejší had. V pořadí šesté zvíře z dvanáctičlenného zvěrokruhu bylo naposledy garantem roku v období od 6. února 1989 do 26. ledna 1990, napřesrok ho 12. února vystřídá kůň. Pokud si podle astrologů had vytvořil dostatek zdrojů, aby v pohodlí při spánku přečkal zimu, lze předpokládat že budoucí těžkosti budou překonány a úspěch zaručen.