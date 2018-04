Země, kde všeho je moc a více

Všeobecně je známo, že Amerika je jiná než Evropa. Vše mají nějak zjednodušené a výjimečné. Chléb se prodává krájený a už i namazaný máslem nebo čím si vyberete. Plátkový sýr je v sáčku se suchým zipem, aby se po otevření nevysušil. Všechna tahle dokonalost šla tak daleko, že když jsem chtěla vařící vodu, velice ochotně mne obsloužili a do vody mi dali led s poučením, abych se neopařila, protože voda má 200 stupňů. V duchu jsem si říkala: To snad ne? Že by Amerika byla i v tom výjimečná? A voda tu dosahovala až 200 stupňů? Ano. Ale stupňů Fahnrenheita!