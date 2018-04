Země děda Praděda hledá podobu vládce

Podotkla přitom, že logo země se objeví na hlavičkovém papíře i na razítkách. Do soutěže mohou lidé posílat také své návrhy na podobu Děda Praděda a také fotografie na téma Jeseníky náš domov.Nápad založit Pradědovu zemi, která byla vyhlášena letos na jaře, zaujala mnoho lidí. Jen do dvou soutěží na téma jesenické pohádky a čarodějnice přispělo svými náměty kolem 420 lidí z celé země. Vítězné čarodějnice si nyní mohou prohlédnout návštěvníci vysílače na nejvyšší hoře Jeseníků.Zakladatelé země chtějí prosadit do restaurací například Pradědovu kuchařku, ve které budou zastoupeny tradiční regionální jídla. Říši založili především proto, aby připomněla obyvatelům příslušnost k tomuto horskému kraji.