Zeman: Za více peněz více kvality

Jak vybírat v obchodě lyže? Na co si dát při nákupu pozor?

Důležité je vybírat podle toho, na jaké lyžařské a finanční úrovni člověk je. Rozhodně však doporučuji nakupovat ve specializovaných prodejnách, kde vám personál poradí.

Hlavním kritériem je délka lyží. Jsou všeobecně kratší, záleží však na tom, pro jaký účel si je pořizujete. Lyže na carving budou vždy kratší než postava, lyže závodní a na rychlé disciplíny mohou být delší. Vybírejte lyže podle vašeho lyžařského stylu. Většinou také platí: čím dražší, tím kvalitnější.

V čem spočívá rozdíl mezi levnými a drahými lyžemi? Proč si mám koupit lyže za čtrnáct tisíc, a ne za pět?

Dražší lyže jsou podstatně kvalitnější, lépe se na nich jezdí. Poznáte to zejména v extrémním podmínkách, například na tvrdé podložce. Mají lepší konstrukci, lépe drží na sjezdovce. Aby kvalitní lyže skutečně vynikly, musí mít dobrý a pravidelný servis. Záleží na podmínkách, v jakých jezdíte, ale v žádném případě nestačí lyže nabrousit a namazat jen jednou za zimu.

Mají dražší lyže význam i pro začátečníka?

Určitě, na lepších lyžích se mu bude snáze jezdit.

V čem je výhoda takzvaného setu proti tomu, když si koupím lyže a vázání zvlášť?

Především je to cenová záležitost, lyže s vázáním jsou levnější. Protože přichází dohromady už od výrobce, jsou také k sobě lépe vyladěné.

Přesuňme se na sjezdovku, platí při lyžování nějaké bezpečnostní zásady?

Základním pravidlem je ohleduplnost a kontrolovaná jízda, což v Česku bohužel nebývá často zvykem. Jízdu musíte mít pod kontrolou. Když se rozjíždíte na sjezdovce, podívejte se nahoru, jestli nad vámi nikdo nejede. Pokud narazíte do někoho, kdo jede pod vámi, vina je vždycky na vaší straně. Také se nezdržujte na nepřehledných místech. V takových úsecích jezděte zvlášť opatrně.

Jak je bezpečnost na sjezdovce ošetřena třeba v Rakousku? Mají na to nějaký předpis?

V Evropě to není tak přísné, ale v Americe je na sjezdovce Ski patrol. Pokud jezdíte rychle nebo nekontrolovaně, pískají na vás, mohou vás zastavit, a dokonce i sebrat permanentku.

Kdy začít učit děti lyžovat?

V momentě, kdy dobře chodí. Lyžování se jim líbí, nemusí chodit a jedou z kopce dolů.

Nemůže to vývoji dítěte ublížit?

To samozřejmě může, když to budou rodiče s výcvikem extrémně přehánět.

Je nutné dětem ihned pořídit přezkáče a bezpečnostní vázání? Určitě, noha jim v přezkáčích lépe drží, je zpevněná, jsou stabilnější. Lyžáky musí být samozřejmě lehké a měkké. Základ je v tom, aby dítě nemuselo moc "ťapat" po sjezdovce. To znamená vyvézt je na laně a spouštět na provaze ze svahu dolů.

Myslíte si, že je nutné používat lyžařské helmy?

U dětí stoprocentně. Dospělí, zvlášť u nás, na to nejsou zvyklí. V Alpách je to mnohem obvyklejší jev, hlavně u sportovněji založených lidí střední generace. A co lyžařské brýle? Já například lyžuji ve slunečních. Lyžařské brýle dokážou oči při pádu mnohem lépe ochránit než sluneční. A navíc se nerozlámou.