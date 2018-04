Železný Brod se promění ve Skleněné městečko 2014

Kvalitní sklo je jedním z artiklů, které Českou republiku proslavily téměř po celém světě. Právě slávu křehkého umění připomene a částečně na ni naváže osmý ročník akce Skleněné městečko, která se uskuteční ve dnech 20. a 21. září vždy od 10 do 17 hodin v Železném Brodu a blízkém okolí.



Sklářský jarmark, bleší trh i sklářské dílny

Jedním z hlavních pořadatelů festivalu skla a bižuterie je sklářská škola, která vznikla už roku 1920 a je jednou z prvních odborných škol s tímto zaměřením na našem území. Tam se v sobotu 20. září od 10 hodin uskuteční tradiční zahájení Skleněného městečka. Potom už na vás čeká jarmark foukaného skla, vánočních ozdob i bižuterie, bleší sklářský trh a veletrh uměleckých firem, které předvedou své nejlepší výrobky.

Pod šikovnýma sklářskýma rukama vznikají krásné výrobky

V sobotu si od 10 do 17 hodin můžete vlastnoručně vyzkoušet foukání skla! Veřejnosti bude otevřena školní sklářská huť, kde se za dohledu profesionálů budou konat v pravidelných intervalech workshopy a dílny. Během víkendu se také uskuteční několik tematických přednášek, které povedou sklářští mistři i zástupci velkých firem. Od 15 hodin se odehraje unikátní koncert dvou skleněných nástrojů, které vznikly spoluprací českých a španělských návrhářů. V přestávce mezi koncerty si budete moci hru na křehký nástroj vyzkoušet!

Chybět nebude ani několik výstav. Ve výstavním sále sklářské školy budou k vidění výsledné práce letošního sympozia Letní sklářská dílna 2014, které bylo poprvé s mezinárodní účastí. Tvořit přijeli do Železného Brodu i skláři z Polska a Německa. Navštivte také galerii Studia Lhotský na Chlístově, kde uvidíte expozici na téma současné sklo.

Skleněná krása na každém kroku

Během slavností Skleněné městečko navštivte určitě také Městské muzeum v Železném Brodu, kde se dozvíte více o vývoji sklářství v regionu. Kromě ukázek domácího zpracování skla, včetně perel a vinutých perel, uvidíte v muzeu také výrobky studentů a profesorů sklářské školy, kteří udávali směr železnobrodské tvorby.

Další část expozice je věnována skleněným figurkám Jaroslava Brychty, které se staly symbolem místního řemesla. Nechybí ani výstavka pracovních pomůcek sklářů a dětský koutek, kde si nejmenší návštěvníci mohou vyrobit jednoduché šperky ze skleněných korálků.

V září je muzeum otevřeno od úterý do neděle od 9 do 16 hodin, v říjnu potom pouze o víkendech. Dospělí za vstup zaplatí 25 korun, snížené vstupné stojí 15 korun.

Zpracování skla a výroba šperků i vánočních ozdob je zajímavá zejména pro děti

Máte-li zájem vidět na vlastní oči výrobu skla a nehodí se vám termín Skleněného městečka, nezoufejte. Na požádání vám jeho výrobu a zpracování předvedou řemeslníci firmy Lampglass, která sídlí v Železné ulici. Abyste měli jistotu, že bude interaktivní prohlídka možná, doporučujeme se telefonicky objednat. Navštívit můžete za tímto účelem i prodejnu dárkového skla společnosti DT Glass, kde se vám budou také ochotně věnovat.



V Železném Brodu vystavují skleněné betlémy

Do Železného Brodu se vydejte i během vánočních svátků. V Galerii Vlastimila Rady, která sídlí v přízemí městské radnice, jsou totiž v prosinci vystaveny jedinečné skleněné betlémy. Výstavy se však v galerii pořádají celoročně, zaměřené jsou většinou na sklářskou tvorbu a pozůstalost a díla Vlastimila Rady.



Otevřeno je v září denně kromě pondělí od 13 do 16 hodin. Od října do prosince se můžete zastavit o víkendech ve stejném čase.



Z Brodu do hor i do Českého ráje

Železný Brod je skvělou výchozí destinací pro výlety do Krkonoš, Jizerských hor i Českého ráje. Stačí si vybrat, jestli máte chuť na horské túry či procházky chráněnou krajinnou oblastí se zastávkami na hradech a zámcích.

V blízkosti města sklářů se nachází například zámek Hrubý Rohozec či vrch Kozákov, naleziště polodrahokamů. Co by kamenem dohodil je to také na Malou Skálu, kde naleznete oblíbený kemp i hrad Vranov, známý jako Pantheon, který se řadí mezi nejkomplikovanější skalní hrady u nás.