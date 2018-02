Nová spojení i výhodnější ceny. Kam cestovat železnicí ve střední Evropě

V Německu se svezete po kolejích třístovkou, v Rakousku si užijete z oken vlaku nádherné scenérie, v Polsku docela dobře dojedete až k moři a Slovensko zůstává železniční klasikou.

Zvážit cestu vlakem se dokonce hodí, i když cestujete do Švýcarska či Belgie. Železnice vám na rozdíl od auta umožní v pohodlí „vypnout“ a když započítáte všechny náklady, je často také lacinější.

Cestování po kolejích se ve střední Evropě zase trochu vylepšilo. Přinášíme přehled aktuálních tipů v dálkové železniční dopravě z Česka včetně „tajných vychytávek“.

Mohou se hodit jak pro doznívající zimní sezonu, tak třeba pro plánování letní dovolené.

Německo: blízká rychlotrať i cesty do hor

Postupná modernizace tratě mezi Drážďany a Berlínem již přinesla mírné zkrácení jízdní doby a další zrychlení se plánuje od léta.

Teď se z Prahy na jižní berlínské nádraží (Südkreuz – odtud jezdí mj. S-Bahn na letiště) dostanete za rovné čtyři hodiny. Tím se zlepšila i návaznost některých spojů z Berlína dál a rezervační systém Českých drah nyní umožňuje nákup jízdenek prakticky kamkoli do východní, severní a střední části Německa za příjemnou cenu do 500 korun.

A dostanete se třeba i na Rujánu či na populární ostrov Sylt, vzdálený z Prahy skoro 900 kilometrů. Výhodné ceny platí za předpokladu, že jízdenku pořídíte alespoň několik dnů předem a vyhnete se exponovaným časům typu pátku před svátky apod.

Aktuálně největší vylepšení železniční sítě u západních sousedů ale přineslo zprovoznění nové vysokorychlostní tratě mezi Norimberkem a Erfurtem. ICE expresy nyní překonají vzdálenost mezi Berlínem a Mnichovem (600 kilometrů) i za méně než čtyři hodiny, což znamená silnou konkurenci letadlům.

Snadno a lacino dostupný vlakem z Česka je Kolín nad Rýnem, příjemná cesta vás čeká i do do vzdálenějšího Schwarzwaldu (vpravo).

Technicky nejnáročnější úsek protínající Durynský les je v německém kontextu mimořádný. Ze 107 kilometrů vedených mezi Ebensfeldem a Erfurtem tvoří více než polovinu tunely nebo viadukty. Vlaky řítící se rychlostí 300 km/h tu protnou 22 tunelů o kombinované délce 41 kilometrů. Ne nadarmo začali této trati Němci přezdívat „Hochgeschwindigkeit U-Bahn“ (vysokorychlostní metro).

Nová rychlotrať sice není součástí žádné přímé trasy z Česka směrem na západ, ale projet si ji představuje nevšední zážitek. Ten vás navíc nemusí stát moc peněz: rezervační systém Českých drah totiž umožňuje nákup jízdenek např. na relaci Plzeň – Berlín přes Norimberk, což vás navede na ICE expresy pendlující mezi Mnichovem a Berlínem. Zpravidla za necelou pětistovku, což je v porovnání s nákupem přes web Deutsche Bahn znatelná úspora.

Jinou možností, jak si za nevelký peníz vyzkoušet železnici hodnou 21. století, je trasa mezi Frankfurtem a Kolínem nad Rýnem. Tady se jezdí třístovkou s tím, že železnice je vedená v členitém terénu a některá relativně prudká stoupání a klesání (až 40 promile!) jsou cítit v žaludku.

Rezervační systém Českých drah vás na tuto trať navede v některých relacích mezi Prahou (případně jinými městy v západní polovině Čech) a Kolínem nad Rýnem v cenách mírně přesahujících pětistovku.

Železnici je dobře vzít do úvahy i v případě, že se chystáte na výlet do některého z německých pohoří. Po kolejích se dobře dostanete do městeček na úpatí Harzu (Wernigerode, Goslar a další), stejně jako do vzdálenějšího Schwarzwaldu. A pokud byste mířili po kolejích do Německa na lyže, tak vlakem jsou snadno dostupná obě hlavní střediska Bavorských Alp, Garmisch-Partenkirchen i Oberstdorf.

Polsko: více cílů a drobná zrychlení

Spojení do Varšavy mírně zrychlilo (z Prahy 7,5 hodiny, z Brna o něco méně) a také zlevnilo, běžná cena se nyní pohybuje pod 500 korun. Podobná informace platí i pro vzdálenější cíle na severu a východě Polska, například cesta do atraktivního Gdaňsku trvá z Ostravy jen sedm hodin a přijde zhruba na 600 korun.

Zamíříte-li do Krakova, nepochybně jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, a dál na jihovýchod Polska, tak ovšem pořídíte lépe u soukromníků než u státního dopravce. Jak RegioJet, tak Leo Express nabízejí na relaci do Krakova kombinaci vlaku (z Prahy do Ostravy či Bohumína) a navazujících autobusů s tím, že cena někdy klesá i pod tři stovky.

Budova hlavního nádraží ve Vratislavi je opravdu nádherná. Železniční stanice byla vybudována v letech 1855-1857 v souvislosti s výstavbou železničních tratí do Poznaně a Hlohova.

Po kolejích z Česka špatně dostupná naopak zůstává západní část Polska. Z blízkých velkoměst za hranicemi Česka má úplně nejhorší spojení Vratislav: cesta z Prahy (po silnici necelých 300 kilometrů) trvá vlakem více než pět a půl hodiny, podobně jako z Brna. Tady navíc v blízké budoucnosti není naděje na zlepšení a nezachrání to ani nízká cena – za jednosměrný lístek obvykle zaplatíte kolem 230 korun.

A tak jedinou útěchu v této oblasti představuje zahuštěné regionální spojení z Liberce na polskou stranu Krkonoš (Jakuszyce, Szklarska Poręba), hojně využívané hlavně lyžaři.

Rakousko: koleje potěší kapsu

Vstup RegioJetu na frekventovanou železniční relaci z Prahy do Vídně přinesl očekávané snížení cen, které se dostaly na nejnižší úrovni v historii – jízdenka do bývalé metropole habsburské monarchie je nyní pravidelně k mání za hodnotu kolem 360 korun.

Velmi příznivé zůstávají i ceny pro spojení z Prahy na západ Rakouska, například cesta do Innsbrucku, případně až Feldkirchu na švýcarské hranici vás většinou vyjde na slabou pětistovku. Naopak relace tímto směrem z Brna mírně podražily.

Vedle cest do atraktivních měst, jako jsou Vídeň, Salzburg či Graz, stále více Čechů zjevně přichází také na to, že po železnici je dobře přístupná také řada rakouských horských středisek. Od těch bližších, jako je Semmering (ležící na ikonické, nejstarší horské železnici světa) či Hinterstoder, až po vzdálenější (Zell am See, okolí Innsbrucku, Sankt Anton am Arlberg a další).

Vlaky lze tak dobře využít jak při cestách na lyže, tak i v létě například při cestách do hor. Pokud budete bydlet na jednom místě, není obvykle problém si s hotelem či penzionem domluvit vyzvednutí na nádraží. V zimě pak často vyřeší návaznou dopravu skibusy.

Na rakouských železnicích došlo k dalšímu mírnému zrychlení na hlavní železniční magistrále Westbahn z Vídně do Innsbrucku. Rakušané se tak přiblížili k cílovému stavu 1–2–4 konceptu, který označuje cestovní časy v hodinách z Vídně (jedna hodina do Linzu, dvě do Salzburgu a čtyři do Innbrucku).

Úpatní železniční tunel pod Semmeringem na trase Vídeň – Graz bude dlouhý 27 kilometrů, předpoklad otevření v roce 2026. Na snímku jeden z tisíců nákladních vlaků odváží vyrubaný materiál.

Aktuální doba jízdy mezi vídeňským hlavním nádražím a Innsbruckem dělá 4 hodiny a 15 minut s tím, že nejrychleji (až 250 km/h) vlaky jedou na 188 km dlouhém úseku mezi Vídní a Linzem, který zvládnou za 70 minut.

Pokud byste se po této moderní trati chtěli svézt, tak stačí např. pro zpáteční cestu z Vídně do Prahy zakoupit jízdenku přes Linz (na jeden doklad), což vás vyjde jen asi o stovku dráž než na přímé relaci přes Brno, a budete si moci vyzkoušet to, čeho se v Česku možná dočkáme někdy kolem roku 2050.

Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko či Belgie

Ze sousedních zemí došlo k nejmenším změnám v mezinárodní železniční dopravě ve směru na východ, tedy na Slovensko. Podobně jako na relaci do Vídně vstoupil soukromý dopravce RegioJet i na trasu Praha–Bratislava, což pro zákazníky opět přineslo snížení cen. Jednosměrné jízdenky se nyní běžně prodávají za 250 až 300 korun.

Na turisticky významnější lince z Prahy přes Olomouc a Žilinu do Popradu a Košic přibyla spojení přes Vsetín a Horní Lideč (mimo Ostravu) a díky vylepšení slovenské tratě v údolí Váhu tato relace i mírně zrychlila. To může potěšit hlavně obyvatele východní Moravy. Výraznější zkrácení jízdní doby na východ přinese až plánovaná modernizace trati na české straně mezi Hranicemi a Horní Lidčí, ale na to si ještě pár let počkáme. Naopak na směru do Tater ubylo nočních vlaků.

Souprava Tatranských železnic kousek na stanicí Poprad. V pozadí Vysoké Tatry

Mírně zrychlilo také spojení do Budapešti, z Prahy cesta trvá šest a půl hodiny. Rezervační systém Českých drah nyní umožňuje přímý nákup jízdenky do mnoha dalších destinací v Maďarsku včetně turisticky zajímavých lokalit, jako jsou Miskolc (lázně), Szeged, letoviska u Balatonu a další.

V porovnání s jízdenkou do Budapešti (jednosměrně obvykle těsně přes pětistovku) si při nákupu pár dnů předem připlatíte jen něco málo přes sto korun, čímž je prakticky celé Maďarsko včetně pohraničních stanic do Rumunska či na Ukrajinu dostupné za velmi příznivou cenu. Pozor dejte v Budapešti, kde je někdy při přestupu nutné změnit nádraží.

Zajímavé možnosti jsou na železnici i pro cesty z Česka do Švýcarska. Každý den se totiž lze dopravit přímým vozem z Prahy do Curychu s tím, že se vyjíždí v šest hodin večer, trasa přes noc trvá 14 hodin a pokud se trefíte do správného termínu, tak cena včetně lůžka vyjde na velmi příznivých 930 korun.

Rezervační systém ČD nabízí i další švýcarské destinace (pro lyžaře jsou zajímavé např. Davos, Zermatt či Interlaken), ale cena pak rychle stoupá a dopravu až do cíle můžete pořídit levněji dokoupením návazné jízdenky přes švýcarský rezervační systém, případně pomocí Swisspassu. Zakoupení jízdenky z Prahy do Lugana, s přestupem v Curychu, nabídne možnost projet si aktuálně nejdelší železniční tunel pod sv. Gotthardem (57 kilometrů), i tady však platí výše uvedená výhrada ceny.

Zermatt má pověst skvělého, ovšem hodně drahého lyžařského hřiště v až kýčovité scenérii švýcarských Alp.

A ještě jednou Švýcarsko: do atraktivní Basileje se lze z Česka levně dostat denním spojením s několika přestupy přes Německo. Do rezervačního systému je však potřeba zadat „Basel Bad“ (nikoli jen „Basel“) a cesta vás může vyjít na necelých 500 korun.

Poslední tip je pro železniční fajnšmekry: pohodlí a rychlosti německých drah si můžete užít i cestou do Belgie. Jízdenka z Prahy do belgické metropole Bruselu vás přitom může vyjít na krásných 500 až 600 korun. V rezervačním systému je však třeba zadat variantu z Prahy do Bruselu přes Drážďany.

Druhou možností je nákup dvou jízdenek: první z Plzně, případně Ústí nad Labem nebo jiných míst severozápadních Čech do Bruselu, a druhé přípojné po Česku. Na trase každopádně strávíte přes den asi 11 hodin.