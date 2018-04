Železnice ve Vychylovce: evropský unikát

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat 1) Autem přes hraniční přechod Mosty u Jablunkova nebo Horní Bečva-Bumbálka do Čadce, z Čadce po hlavní cestě směrem na Žilinu, v Krásně nad Kysucou odbočit na Novou Bystricu – Vychylovku. 2) Vlakem do Čadce, odtud autobusem směr Vychylovka-Šudovia Doprava mezi Kysucemi a Oravou je od dokončení vodního díla Nová Bystrica stále neuspokojivě vyřešena. Nová silnice do Oravské Lesné, značená v čerstvých automapách, vede kolem skanzenu přes osady Demanová a Kubínska. Je to velmi úzká, špatně značená silnička s prudkým stoupáním, místy je narušena pohybem půdy a jsou v ní hrozné díry. Připomíná spíš lesní cestu.