Železnice oslaví v sobotu sto padesát let

Slavná lokomotiva Mikado

Zájemci si také na ústeckém hlavním nádraží budou moci prohlédnou výstavu k historii trati a ve vlacích dostanou speciální jízdenky a leporela. "Celou tuto akci neplatí dráhy. Sehnali jsme na ni sponzory," upozornil Kolář. V sobotu budou dokonce cestující moci využít i jednorázové slevy na zpáteční cestu, kterou dráhy připravují na celostátní Den železnice. "Pokud lidé pojedou parní lokomotivou do Prahy, budou moci zpět jet zadarmo," upozornil Kolář. Trať z Ústí do Prahy považují České dráhy za jednu z nejdůležitějších v republice. Je součástí takzvaného prvního železničního koridoru, který se v současné době modernizuje, aby po něm vlaky mohly jezdit rychlostí sto šedesát kilometrů v hodině. První část historické trati mezi Prahou a Lovosicemi začala před sto padesáti lety fungovat již v červnu, teprve v říjnu byla trať zprovozněna až do Ústí. V roce 1940 byla po celé délce položena i druhá kolej a v květnu 1985 byla celá trať elektrifikována.