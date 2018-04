Železnice oslaví provoz na dráze císaře Ferdinanda

Oslavy začnou v pátek jízdou historického vlaku z Břeclavi do Přerova, kde budou slavnostně zahájeny na prvním nástupišti místního nádraží. "Historická vozidla budou jezdit mimo jiné po takzvaném trianglu, neboli trojúhelníku stanic Přerov, Dluhonice a Prosenice," dodal Procházka.



Historické stroje se objeví i v čele některých nákladních vlaků. Zajímavý bude podle Procházky i výlet na rekonstruovaný viadukt u Jezernice na Přerovsku, řekl Procházka. Doprovodný program bude připraven v Otrokovicích, Starém Městě u Uherského Hradiště, Hodoníně a Břeclavi. S podrobným programem oslav se mohou lidé seznámit i na plakátech v jednotlivých železničních stanicích.

Historie železniční dopravy na Moravě začala 11. listopadu 1838 zkušební jízdou stroje Moravia z Rajhradu do Brna. Provoz na Severní dráze císaře Ferdinanda zahájil 7. července 1839 první vlak na cestě z Vídně do Břeclavi s odbočkou do Brna. Železniční tratí II. železničního koridoru z Břeclavi do Přerova, dodnes nazývanou Ferdinandka, projel první vlak 1. září 1841. V Olomouci uvítali parní lokomotivu 17. října téhož roku, do Bohumína dorazila 1. května 1847.