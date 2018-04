Železná opona i krásná příroda. Na kole rakouskou stranou Šumavy

Bad Leonfelden leží hned za hranicemi kousek od Vyššího Brodu. Jak už název napovídá, jsou to lázně a nabízejí lákavé procedury. Když ne za kratší pobyt, tak aspoň za návštěvu a kávu se štrúdlem stojí architektonicky velmi zajímavě řešený hotel Falkensteiner na kopci nad městečkem Bad Leonfelden. Je ostatně i dobrým startovacím místem pro hezký výlet do rakousko-českého horského pohraničí.

Náš dnešní tip vede z Bad Leonfeldenu na vrcholy Sternstein, Hirschenstein, pak na Guglwald, Spáleniště, Kapličky, na Hvězdnou, k Hraničnímu potoku a konečně přes Dürnau a Weigetschlag zpět do Bad Leonfeldenu.

Vyrážíme z hotelu Falkensteiner po ještě vlhké silnici. Na samém okraji Bad Leonfeldenu se otáčíme do kopce a stoupáme do vrchu. Městečko za námi je v mlžném oparu, cesta do kopce dává zabrat, ale aspoň se daří zahnat dopolední chlad.

U lesní restaurace Waldschenke na kraji lesa končí asfaltka a začíná šotolinka. Škoda, že ještě není čas na oběd, je to pěkné místo s výhledem.

Daleké výhledy i dobré lyžování

Už pěkně zahřátí se noříme do lesa a dlouho stoupáme až ke kamenné rozhledně na vrcholu kopce Sternstein ve výšce 1 125 metrů (z Bad Leonfeldenu to je skoro 400 výškových metrů). Nabízí se odtud další, ještě krásnější výhled do širokého kraje.

Mimochodem, tady se ocitáme zároveň v docela zajímavém lyžařském ministředisku. Špindl to není, ale kombinovaná kabinkovo-sedačková lanovka vyváží lyžaře v zimě na celkem prudký kopec, z něhož vedou dolů docela dlouhé (asi 1 500 metrů) sjezdovky. Můžeme potvrdit, že v zimě se tu velmi dobře lyžuje.

My ale míříme dál samozřejmě na kole, nejdříve prudkým kamenitým sjezdem, kde se vyplatí maximální opatrnost (kdo si není jistý, ať kolo raději vede), pak po části sjezdovky a dále po šumavském hřebeni. Les střídají paseky a jede se hlavně po šotolině až k houfu větrných elektráren na vrcholu Hirschenstein, které vytvářejí v tomto jinak pustém kraji bizarní dominanty.

Na kole místy, kde stála železná opona

Může se hodit Hotel Falkensteiner je zajímavým místem pro hezký víkend či několikadenní odpočinek. Je součástí celého řetězce přitažlivého konceptu hotelů nejen v Rakousku, ale i v Itálii, Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku a Česku, které se zaměřují na rodinnou, lyžařskou, lázeňskou i městskou turistiku. Hotely jsou sice dosti velké a luxusní, ale cítíte se tam jinak než v v běžných velkých podobných zařízeních. Mají zajímavou architekturu s důrazem na přírodní prostředí, uvnitř jsou útulné, prostě vybočují z normálu. Třeba už tím, že si architekti často hodně hrají se dřevem. A kdyby ve Falkensteineru bylo náhodou plno, můžete zkusit druhý, neméně kvalitní wellness hotel Bründl s futuristickou skleněnou architekturou přímo u historického centra Bad Leonfeldenu. www.falkensteiner.cz/hotel.htm?id=92 www.hotelbruendl.at/cz/index.php Lyžování na Sternsteinu

Odtud pokračujeme k zapadlým statkům na rakouské straně hranice nedaleko zaniklé osady Kapličky (v Česku).

Projíždíme kolem zázračného pramene s plechovým hrníčkem, pak se zase vnoříme do lesa po cestě plné kořenů, až vyjedeme u vesničky Guglwald. Tady, na vršku pod lesem, těsně před sjezdem do údolí, stojí malé vzpomínkové muzeum na železnou oponu. Jsme v místech, kudy vedly ostnaté dráty bývalé neprodyšně uzavřené hranice mezi Východem a Západem.

Z Guglwaldu pokračujeme do Čech nejprve kousek po hlavní silnici, pak přes Spáleniště, zabočíme doprava a táhlým dlouhým stoupákem se dostáváme k již zmíněné osadě Kapličky. Tady sjíždíme z asfaltky a pokračujeme mírným stoupáním po cestě k vrcholu Hvězdná. Na vrcholu jsme zase u již známých větrných elektráren, ale tentokrát na české straně.

Následuje prudký dlouhý sjezd až k "Bombardišti", místu, kde američtí letci na konci druhé světové války shazovali z letounů přídavné nádrže i přebytečné bomby.

To už nejsme daleko od cíle. Na rozcestí lze zamířit buď k Vyššímu Brodu, nebo po modré k Hraničnímu potoku – tudy jedeme my. Pokračujeme přes hranici zpět do Rakouska k osadě Dürnau, kde jsou hezká sedlácká stavení, a pak už rovně do vesničky Weigetschlag a odtud kousek po silnici a přes pole zpět k hotelu Falkensteiner.

