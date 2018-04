Zelený ostrov vyhlášených pláží. Korfu, tak trochu jiné Řecko

Zelený ráj

Korfu, nejsevernější ze skupiny Jónských ostrovů při západním pobřeží Řecka, má podobně jako blízká Kefallonie a Zakynthos jednu nepopiratelnou výhodu. V porovnání s desítkami a stovkami jiných řeckých ostrovů, rozprostřených v Egejském a Krétském moři, je totiž porostlý hustou zelenou vegetací a v horkém období roku bývá tolik žádaný stín snadno při ruce.

A tak se tu Středoevropané, neuvyklí extrémně vysokým teplotám, často cítí lépe než třeba na beznadějně rozpálené Krétě. Mohou za to vysoké zimní srážky, které zde, u návětrné strany Balkánského poloostrova, umožní nakumulovat v podzemí tolik vody, že rostliny a stromy přežijí i teplé léto. V sezoně dovolených se přitom můžete spolehnout, že bude teplo a moře vyhřáté podobně jako jinde v této zeměpisné šířce. Od června do srpna prakticky vůbec neprší.

Olivový háj s terasami u Makrades Olivy a cypřiše v okolí Lakones

Pod útesy na severozápad ostrova

Ostrov, pro nějž se v češtině vžila zkomolenina anglického názvu Corfu (Korfu), má tvar zkroucené nálevky a není nijak veliký, ani ne 600 km2. Díky členitému tvaru ale pobřeží měří 217 kilometrů a pláží je tu víc než dostatek.

Za těmi snad nejlepšími místy ke koupání musíte na sever a severozápad ostrova. Krajina je tady členitější a pobřeží spadá do moře řadou útesů a skalisek. Téměř dokonale půlkruhový tvar má zátoka Agios Georgios. Když na ní pohlédnete z výšin okolních kopců, skoro se nechce věřit, že něco tak pravidelného je dílem přírody.

Záliv Agios Georgios

Pokračujte ale dál k severu a můžete to vzít podél pobřeží pěšky. Záhy se dostanete pod vysoké útesy u obce Peroulades a nakonec dorazíte k divokým skaliskům u mysu Drastis na severozápadní výspě ostrova. Pokud byste sem chtěli dojet, cesta je leda tak pro terénní auta, prokličkovat můžete na motorce.

Jedna z nejhezčích pláží ostrova

Kousek dál leží vklíněné mezi pobřežní skaliska městečko Sidari s jednou s nejproslulejších pláží na ostrově. Tady určitě nebudete sami, v letní sezoně právě naopak, ale zato se tu najde jedna specialita. V pobřežních skaliscích jsou různé jeskyňky a úzké průplavy a jeden z nich se nazývá Canal d’Amour (Kanál lásky). Podle místní legendy získá žena, která se tudy odváží proplavat, srdce milovaného chlapce.

Budete-li pokračovat ze Sidari dál k východu, čeká vás letovisko Roda s jednou z nejdelších pláží na Korfu. Na rozdíl od většiny ostatních lokalit je tu vstup do vody velmi mírný, proto sem jezdí hlavně rodiny s dětmi. Dál je pobřeží zase členité a z bývalé rybářské vesničky Kassiopi už uvidíte přes úzký mořský průliv k východu na evropskou pevninu. Pobřeží, které spatříte, ale nepatří Řecku, nýbrž Albánii.

Pobřežní útesy u Peroulades

Opuštěná vesnice pod nejvyšším vrcholem

Plno zajímavých míst se najde i ve vnitrozemí Korfu. Přímo nad Kassiopi se tyčí nejvyšší vrch ostrova Pantokrator s kótou 906 m n. m. Nelze si ho splést, vrcholová část Pantokratoru je bezlesá, na nejvyšším bodě navíc stojí nepřehlédnutelný telekomunikační stožár.

V jeho stínu se krčí malinkatý klášter, ale vy se sem budete obtěžovat hlavně kvůli vyhlídce. Nejlepší je vyrazit zrána (nahoru snadno dojedete po úzké silničce) a panoráma je to úžasné. Na východě vidíte dlouhý kus pobřeží Albánie a Řecka, jižním směrem přehlédnete skoro celý ostrov Korfu i menší ostrovy Parga a Paxos, na západě pak lze za výjimečně dobré viditelnosti spatřit dokonce italské pobřeží kolem Otranta.

Pantokrator, nejvyšší vrchol ostrova

Vyhlídkou ale zajímavosti této části ostrova nekončí. Poučná je návštěva opuštěné vesnice Palea Períthia na svazích Pantokratoru. Z obtížně dostupné a vysoko položené vsi (650 m) se totiž ve 20. století obyvatelé vystěhovávali "za lepším", hlavně za snadnějšími výdělky v turistickém byznysu, tak dlouho, až tu žádný nezbyl. Dnes tu trvale nežije nikdo, ruiny původních stavení i cesty mezi nimi zarůstají vegetací a působí to dojmem "města duchů". Ještě, že tu v sezoně funguje aspoň jednoduchá taverna.

Opuštěná vesnice Palea Perithia

Do hlavního města za dědictvím Benátčanů

Dovolená v zemi stižené krizí? Ano! Ovlivní finanční krize, která zmítá Řeckem, letošní dovolené? Podle dostupných informací se zdá, že do Řecka letos zřejmě přijede méně turistů z Německa a Spojeného království (právě Britové tvoří na Korfu důležitou klientelu). Není ale žádný důvod se zemi vyhýbat, naopak – relativní nouze o zákazníky nejspíš přinutí hoteliéry i další stlačit ceny, které jsou i dnes spíše mírné, ještě níže. Výjimkou jsou pohonné hmoty, které nedávno kvůli zvýšené dani podražily o téměř 20 centů (Natural 95 nyní stojí kolem 1,40 Euro). Zdražení běžného zboží je vzhledem k pouze nepatrnému zvýšení DPH nepravděpodobné. Leccos může v Řecku naopak i zlevnit, protože obchodníci budou muset koncové ceny přizpůsobit snížené poptávce.

Až vás omrzí pláže i cypřišové a olivové háje, zastavte se aspoň na půl dne v hlavním městě ostrova Kerkyře (Korfu). Zápis staré části sídla na listině světového kulturního dědictví UNESCO je dostatečně silnou pozvánkou, navíc zástavba města Korfu dobře dokumentuje historické vlivy, které se na ostrově uplatnily.

Ostrov byl totiž dlouhou dobu v rukou Benátčanů a architektura to jasně prokazuje. Poznáte to jak na typických fasádách mnoha městských domů, tak na obrovské pevnosti, které městu dominuje v pohledu od moře. "La Serenissima" totiž musela vzhledem ke strategické pozici ostrova na námořní cestě z Benátek do Orientu město důkladně zabezpečit proti Turkům, proto tak mohutné opevnění.

Britové, pozdější držitelé Korfu, přidali do organismu města mnohé neoklasické domy a mezi tím vším se mísí dnešní řecká realita. Nepřekvapí tedy, že ve změti uliček Korfu najdete i přes třicet kostelů, vesměs samozřejmě pravoslavných.

Vedle katedrály poutá největší pozornost chrám sv. Spiridona, v němž jsou uloženy i ostatky patrona ostrova.

Řecko, Korfu. Skály u mysu Drastis

Odysseus, císařovna Alžběta "Sisi" i Gerald Durrell

Není divu, že tak pozoruhodný ostrov se v minulosti stal cílem mnoha osobností, od těch mýtických až po skutečné. Podle řeckých bájí tu měl přistát sám Odysseus, jedna skála u letoviska Paleokastritsa prý představuje zkamenělou Odysseovu loď. K tomu, že se zde bájný řecký rek skutečně objevil, se kloní i někteří archeologové.

Bezesporu doložené jsou na Korfu pobyty císařovny Alžběty "Sisi", manželky Františka Josefa I. V roce 1890 si císařovna, která hovořila plynně řecky, nechala postavit jižně od hlavního města ostrova velký zámek Achilleion. Dnes patří k nejnavštěvovanějším místům na Korfu.

Z literátů je pak s Korfu spojen britský spisovatel a zoolog Gerald Durrell, který na ostrově prožil v dětství pět let. Ozvěny Korfu poznáte v jeho proslulém románu O mé rodině a jiné zvířeně.