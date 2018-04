Zelené sjezdovky? To už horalé zažili

Krkonoše - ilustrační foto

"Poslední dvě zimní sezony byly fantastické, ale v roce 1998 napadl první sníh až v polovině prosince. O rok dříve to také nebyla žádná sláva," říká horal. Mimořádná sněhová nadílka prý zasypala Krkonoše v roce 1956. "To tady zrovna filmaři točili snímek Synové hor a na Martinovce bylo tolik sněhu, že pod ním zmizely i telegrafní sloupy. Sílu sněhové vrstvy na hřebenech jsme odhadovali na dobré čtyři metry," líčí důchodce. Žádný den nezapomene sledovat předpověď počasí. "Nyní čeká, až se studená fronta přesune nad Anglii, aby k nám začal ze severu proudit chladný vzduch. Potom už to nebude trvat dlouho a večer se začne sypat. Ráno bude všude plno sněhu," předpovídá Spusta. "Jsem přesvědčen, že tento týden konečně něco spadne. Když se můj odhad nevyplní, bude to pro nás hodně špatné," obává se ředitel špindlerovského Ski areálu Miloslav Kebrle. Ztráta největšího lyžařského areálu v Krkonoších se podle něj už v této chvíli ve srovnání s loňskou sezonou blíží k pěti milionům korun. "Takový propad tržeb už nebudeme schopni dohnat. V minulých letech jsme využívali prvního vpádu studeného vzduchu k výrobě technického sněhu, který se na sjezdovkách udržel až do jara. Letos na první prudké ochlazení zatím čekáme marně," stýská si Keb rle. V obrat k lepšímu zřejmě věří i většina těch, kdo si v Krkonoších zamluvili zimní pobyt. "Nějaká odřeknutí samozřejmě přicházejí, ale není to nic katastrofálního. Lidé zatím vyčkávají. Podle našich zkušeností tu na Silvestra bude plno i bez sněhu," tvrdí vedoucí Městského informačního centra ve Špindlerově Mlýně Barbora Bíbrová.