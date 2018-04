Deset NEJ památek Evropy podle turistů. Karlův most porazil Koloseum

TripAdvisor je největší cestovatelský web na světě a z údajů, které má od svých uživatelů k dispozici, pravidelně sestavuje různé žebříčky. Lidé na webu hodnotí nejen hotely a služby ve městě, ale i zajímavé památky, přírodní krásy či místa krásná na koupání.

Pro výpočet se používá speciální algoritmus, který hodnotí uživatelské recenze, jejich počet a celkové vyznění.

TOP 10 Evropy 1. Chrám Sagrada Familia v Barceloně

2. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu

3. Milánský dóm

4. Eiffelova věž v Paříži

5. Chrám Vzkříšení Ježíše Krista v Petrohradě

6. Katedrála Notre-Dame v Paříži

7. hrad Alhambra v Granadě, Španělsko

8. chrám Hagia Sofia, Istanbul, Turecko

9. Karlův most, Praha

10. Náměstí Grande-Place v Bruselu, Belgie Zdroj: TripAdvisor

Z příspěvků, které se na webu objevily za posledního půl roku, pak sestavil žebříček nejlepších a nejdoporučovanějších 25 památek v Evropě a 25 památek na celém světě. V obou se umístil pražský Karlův most jako jediný zástupce ze zemí bývalého východního bloku.

Největší zájem podle tohoto žebříčku mají turisté o chrám Svaté rodiny v Barceloně, Sagrada Familia. Staví se už přes 130 let a stále není hotový. Skvostné architektonické dílo by mělo být dokončeno v roce 2026, kdy se bude slavit sté výročí úmrtí jejího autora Antonia Gaudího. Po dostavbě bude mít 18 věží. Největší z nich má měřit 170 metrů, čímž překoná dosud nejvyšší katedrálu světa v německém Ulmu vysokou 161,5 metru (co úchvatného skrývá Sagrada Familia uvnitř, čtěte zde).

Trojici NEJ památek Evropy doplňují vatikánská svatopetrská bazilika a katedrála v Miláně. Dva zástupce v desítce má i Francie, Eiffelovu věž a katedrálu Notre-Dame, která předloni slavila 850. výročí a dostala nové zvony (jak znějí, si poslechněte zde).

Do desítky nejúžasnějších památek se dostalo celkem sedm chrámů a katedrál, zbylé tři jsou věž, náměstí a Karlův most. Cestovatelé z celého světa, jejichž recenze na nejstarší dochovaný most přes Vltavu si můžete přečíst zde, nadšeně popisují hlavně historické okolí a dechberoucí výhledy na malostranské střechy a hrad. Některé překvapuje, že je most lemován sochami svatých, když se v průvodcích dočetli, že je Česká republika nejateističtější zemí na světě (v přepočtu na obyvatele).



Občas musí Karlův most bránit před netaktními návštěvníky městští strážníci:

Až za druhým nejstarším českým mostem (první je Kamenný most v Písku) skončily v hodnocení cestovatelů na TripAdvisoru slavné památky z mnohem větších měst. Na 11. místě je londýnský Tower, na 14. římské Koloseum a na 15. jeho o sto let starší soused Pantheon. Na konci žebříčku 25 památek jsou vídeňský Schönbrunn, Akropolis v Athénách, Říšský sněm v Berlíně nebo moskevské Rudé náměstí.

NEJ památky pro rok 2015 1. Angkor Vat, Kambodža

2. Machu Picchu, Peru

3. Tádž Mahál, Indie

4. Velká mešita, SAE

5. Sagrada Familia

Ve výběru 25 nejpopulárnějších památek celého světa pro letošní rok skončil Karlův most na 16. místě. Líbí se víc cestovatelům než Velká čínská zeď, Lincolnův památník ve Washingtonu, nejvyšší věž světa Burdž Chalífa v Dubaji, opera v Sydney nebo věže Petronas Tower v Kuala Lumpuru, na kterých se natáčel i jeden díl Jamese Bonda.

Nejzajímavější památkou pro letošní rok je podle turistů kambodžský chrám Angkor Vat. Největší a nejlépe zachovalý chrám celé oblasti je z počátku 12. století a celou dobu zůstal významným náboženským centrem, nejprve hinduistickým, poté buddhistickým. Je to symbol Kambodže a najdete ho i na její vlajce.

Velká mešita v Abú Zabí

Dvojku v žebříčku NEJ památek celého světa obsadilo starodávné město Inků Machu Picchu v Peru, třetí je velkolepý indický pomník lásky Tádž Mahál na sedmimetrovém podstavci z bílého mramoru. Za ním následuje Velká mešita bývalého pána Spojených arabských Emirátů šejka Zayeda označována za Tádž Mahál 21. století (na dechberoucí fotky se podívejte zde). Do celosvětové desítky se dostaly jen tři evropské památky, chrám Sagrada Familia v Barceloně, Svatopetrská bazilika ve Vatikánu a milánská katedrála.