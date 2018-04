Ze Vsetína přes Pulčín do Zděchova

Poslední prázdninový víkend můžeme využít k cyklistickému výletu. Zavede nás ze Vsetína přes hřeben Bečevné do Seninky, z níž budeme pokračovat po hlavní silnici až téměř k Čertovým skalám v Lidečku. Vystoupáme do nejvýše položené vesnice v okrese Vsetín - do Pulčína ve výšce 680 metrů. Z něj pak přes hřeben dojedeme do Zděchova a odtud zpátky do Vsetína. Z místa startu u vsetínského vlakového nádraží vyjedeme po modré turistické značce k městské části Rokytnice. Podjedeme silniční nadjezd a začínáme stoupat vlevo až k nejvyšší ulici v sídlištní zástavbě. Odtud začíná náročnější stoupání k vysílači Bečevná - přitom se střídá asfaltový povrch se šotolinou. Od vysílače je před námi přibližně osmikilometrový úsek na Vartovnu, který tvoří mnoho obtížných výjezdů, jež méně zkušení cyklisté budou muset absolvovat pěšky. Mohou se při tom občerstvit z mnoha borůvkových keřů lemujících trasu. Hřebenovka vede lesem a občas otevřenými bezlesými pasážemi, odkud se nabízí krásný výhled na velkou část Hostýnských vrchů po pravé straně a nalevo potom na oblast Javorníků. V širším údolí říčky Rokytenky jsou také dobře patrné vesnice Lhota u Vsetína a Liptál. V některých úsecích je nutné dbát zvýšené pozornosti, rychle jedoucí cyklista může snadno přehlédnout některou z odboček. Závěrečný úsek k rozcestníku na Vartovnu (651 m) je lemován pasekami, které nám umožňují pěkný výhled do krajiny. Nemusíme dojíždět až k samotnému rozcestníku, neboť další pokračování po žluté značce do Seninky odbočuje ze hřebene několik set metrů před ním. Vartovnu by si návštěvník neměl nechat ujít, neboť je z ní krásný panoramatický pohled na oblast Zlínska a Vizovicka. Sjedeme po žluté turistické značce rozbitou lesní cestou s množstvím kamení. Během krátké doby ztratíme hodně výškových metrů a ocitneme se mezi obytnou zástavbou v horní části obce Seninka. K hlavní silnici Vsetín-Horní Lideč odtud vede neustále se svažující asfaltová silnice, takže celým údolím projedeme aniž bychom se museli namáhat se šlapáním. Na hlavní silnici odbočíme vpravo směrem na Horní Lideč a přes obce Valašská Polanka a Lužná dojedeme k odbočce na Pulčín. Ke stoupání do této nejvýše položené obce na Valašsku - leží 680 metrů nad mořem - je možné využít asfaltovou silnici, jež nás táhlým mírným stoupáním lesem a loukami dovede do obce. Druhou možností je trasa pro pěší turisty, na kterou odbočíme vlevo zpočátku na šotolinovou cestu jdoucí po břehu potoka, z níž později prudce stoupá lesní pěšinou k Pulčínským skalám a přímo k obci. V tomto stoupání bude opět nutné absolvovat některé úseky pěšky vedle kola. V Pulčíně naleznete kromě přesného "Valašského barometru", který vám zaručeně určí vývoj počasí na základě špagátové analýzy, také (hned naproti) známou hospodu U Wilíka. Poskytne vám široký výběr občerstvení. Z laviček před restaurací máte výborný polokruhový výhled na okolní krajinu, která je níže. Jakmile doplníme energii, projedeme ještě kousek obcí, než podle původního cyklistického značení červeným kolem se šipkou odbočíme vpravo a vystoupáme nad vesnici. Mírně zvlněným terénem po polní cestě mezi loukami a posléze lesem dojedeme po několika kilometrech k rozcestí nad Zděchovem, odkud nás čeká závěrečný sjezd do Zděchova. Už tradičně vede po rozbité lesní cestě a je vyznačen modrou turistickou značkou. V dolní části mohou zkušenější cyklisté opustit cestu a na závěr zvolit náročnější variantu po turistické trase. Zděchovem projíždíme po kvalitní komunikaci a neměli bychom si nechat ujít návštěvu místního koupaliště. Funguje ve sportovním areálu tvořeném ještě lyžařským vlekem a motokrosovou tratí, na níž se o uplynulém víkendu uskutečnila Zděchovská grapa. Z koupaliště sjíždíme asi osm kilometrů údolím až do Huslenek, kde se napojíme na silnici Velké Karlovice - Vsetín. Kolem dalšího vhodného místa ke koupeli u splavu na Hovězí dojedeme do stejnojmenné obce, kde odbočíme vpravo do místní části Hovízky a po překonání Bečvy se vydáme po jejím pravém břehu dolů údolím ke Vsetínu. Zatímco v katastru obce Hovězí je už tato cesta upravena jako cyklistická stezka, u Janové se na tom ještě pracuje. Mezi Janovou a Vsetínem najdete modelářské letiště. Za nedělního odpoledne tady můžete spatřit ve vzduchu různé rádiem řízené modely letadel. Vsetínem projedeme až k místu startu u nádraží. V restauraci Na Špici se lze dobře najíst. Návštěvník může být příjemně překvapen příznivými cenami, výborným jídlem, rychlou a kvalitní obsluhou. "Zažil jsem tady jeden velmi pozitivní šok: Zeptal jsem se obsluhy, zda bych si své drahé horské kolo, na něž jsem neměl zámek, mohl dát do kouta uvnitř restaurace. Bez nejmenších námitek mi to umožnili. To se mi dosud nikde nestalo," tvrdí biker Josef Hnízdo. K dnešnímu výletu je možné použít cyklistickou mapu Hostýnské a Vizovické vrchy vydanou pod číslem 152 zlínským nakladatelstvím Shocart, na níž jsou kromě vyznačených cyklistických tras uvedeny také kilometrové vzdálenosti od jednotlivých protínajících se bodů. Použít lze i starší cyklistickou mapu Vsetínsko od stejného nakladatelství.