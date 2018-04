Ze Sušice na Kašperk

Cesta ke keltskému oppidu .

Naše cesta začíná v Sušici, kde se bez problémů napojíme na červenou značku, která nás po chvíli vyvede z města za naším “dobrodružstvím”. Netrvá dlouho a ocitneme se na prvním kopci tzv. Žižkově vrchu, ze kterého se nám otevře krásný výhled na celé město Sušice, do jehož panoramatu je zasazena i rozhledna Svatobor na protějším kopci. Ti netrénovaní si mohou odpočinout na připravených lavičkách , vydýchát se a při tom si zblízka prohlédnout Žižkův pohár, který kopec nejen zdobí, ale hlavně připomíná 500 výročí husitských válek. Tak už jsme si odpočinuli , nabrali nové síly a můžeme vyrazit k dalšímu cíly - Sedlu, nejvýše položenému keltskému oppidu u nás. Samotná cesta k Sedlu je sice příjemnou procházkou, ale nic to není oproti fantastické vyhlídce do kraje, která nás čeká, pokud se dobereme až na vrcholek Sedla. Když se počasí vydaří, hned před vámi se objeví siluety dvou věží Kašperka, na který právě míříme. Vidět je i Javorník a další strategické body okolí. No a ze Sedla už to jde pěkně z kopečka lesní, romantickou cestou, lemovanou skálami a kamením.

Hrad Kašperk.

Hrad Kašperk, ke kterému asi po třech kilometrech dorazíme, leží na výběžku šumavského vrchu Ždánov. Není nezajímavé říci si alespoň něco o jeho původu. Tento hrad byl založen samotným Karlem IV. jako obranný hrad, jenž měl chránit zemské hranice a kašperskohorské zlaté doly. Je pozoruhodné, že Kašperk je jednou z mála zřícenin, u kterých se dochovalo jméno stavitele. Byl jím asi Michael Parléř, bratr slavného architekta svatovítské katedrály. Během staletí se na Kašperku vystřídala řada majitelů, mezi nimiž byl i slavný arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, ale už od roku 1655 se přestal hrad udržovat a začal upadat. K tomu dopomohly i aktivity místních měšťanů, kteří z hradu rozebírali materiál pro stavbu svých domů . Přesto zůstaly dochovány dvě věže, z nichž ta východní slouží v současné době jako parádní vyhlídka do kraje. Takže když si zaplatíte prohlídku hradu, můžete se dobrovolně nechat zničit několika patry schodů pro rozhled, který stojí určitě za to.Cestou nahoru uvidíte v patrech i původní fresky z kaple či zachovalý záchod. Prosím nepoužívat!

Krakorce mohly zachránit život!

Na Kašperské věži si určitě všimnete dochovaných krakorců. Uhodnete kolik váží jeden z nich? Je to asi půl tuny, ale zajímavější je historka, která se o nich traduje. Pro odsouzence, kterého čekal trest smrti, představovaly krakorce jednu z možností záchrany života. Ptáte se jak to? Trestanec totiž mohl uniknout svému osudu, pokud se mu podařilo obejít poslepu okolo věže právě po oněch krakorcích. Prý se to někomu i povedlo. Když ale člověk vidí tu výšku a vzdálenost krakorců od sebe, běhá mu mráz po zádech. Byl to asi těžce vykoupený život.

Brontosauři na Kašperku.



Na Kašperku je stále čilý ruch a neustále probíhají opravy hradu, takže i během prohlídek se vyhýbáte pánům s kolečky naplněnými maltou, právě oni dávají Kašperku novou tvář. Protože jsem měla na hradě malou protekci, povedlo se mi podívat se i na vyhlídku z věže, ve které jsou ubytovaní průvodci.Ti v pěkném počasí spí přímo venku na ochozech. Kašperský vzduch se prý nasákne do spacáku a vydrží potom v panelákovém bytě až týden. Na hrad Kašperk jezdili jeden čas pomáhat i klatovští Brontosauři. Setkala jsem se s jednou slečnou , která se těchto akcí také účastnila. Takže, jak a co Brontosauři na Kašperku prováděli? “ Předně jsme měli možnost strávit zadarmo víkend v krásném prostředí. V pátek se dorazilo na Kašperk a celou sobotu se pracovalo. Kluci vozili hlínu, stavební materiál, my holky jsme třeba sbíraly odpadky po lesích, přenášely gotické sochy docela velké hodnoty, takže jsme se divily, že nám něco takového vůbec svěřili do rukou. Krásné byly večery, to jsme sedávali u ohně a zasněně pozorovali siluetu nočního Kašperku. Aby to bylo na Kašperku i dobrodružné, podnikali jsme o půlnoci výpravy na Pustý hrádek nedaleko Kašperka, který byl kdysi předsunutým opevněním hradu . Protože jsme ve tmě klopýtali přes kořeny, raději jsme se drželi za provázek, abychom se neztratili a provázek jsme potom zanechali na místě činu jako svědectví o našich nočních toulkách. Bylo to moc fajn a teď když jsem tady znovu na návštěvě, až trochu sentimentálně na vše vzpomínám,” dodává Eva , která se akcí Brontosaurů s chutí účastnila.



Hrad Kašperk

Otevřeno: duben, květen, září, říjen- 9-17 hodin.

červen, červenec, srpen- 9-18 hodin.

Vstupné: dospělí- 30Kč

snížené- 20 Kč