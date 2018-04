Ze sklepa do sklepa: osm výletů za vínem na Moravu i do Čech

Hustopečské mandloňové sady se záplavou bílo-růžových květů můžete vidět jen přibližně čtrnáct dnů v roce. Nejlepší čas pro návštěvu? Těsně před začátkem letošního jara, kdy se tu konají tradiční Slavnosti mandloní a vína.

Hustopeče slibují mandle a víno

Kvetoucí mandloňové sady v Hustopečích můžete vidět jen přibližně čtrnáct dnů v roce.

Slavnosti mandloní a vína, tedy dvou symbolů Hustopečí, se odehrají v sobotu 19. března. Projdete se mezi stánky na jarmarku řemesel a navštívíte otevřené vinné sklepy v ulici Na Hradbách, prohlédnete si vinařskou expozici v domě U Synků i kuriózní sochu kvasinky vinné na jeho nádvoří.

Nejhezčí pohled na záplavu květů v korunách mandloní se otvírá z Mandloňové rozhledny.

Slavností se účastní také místní restaurace, chystající speciální mandlová menu, a chybět nesmí ani vycházka do mandloňových sadů nad městečkem. Kvetoucí stromy uvidíte už zdálky, nejhezčí pohled do jejich korun na bledě růžovou záplavu se však otvírá z rozhledny na jejich okraji; z Hustopečí vás k ní dovede zelená turistická značka a Mandloňová naučná stezka.

Za vínem do Znojma, Jihlavy nebo do Českých Budějovic

Loucký klášter ve Znojmě v březnu láká milovníky vína na Znojemský košt.

Víno v centru pozornosti bude ve stejné době jako v Hustopečích i v jiných městech. Například do Louckého kláštera ve Znojmě můžete v sobotu 19. března přijet na Znojemský košt, jednu z největších přehlídek vín ze Znojemska a rakouského Weinviertelu, spojenou se soutěží Král vín Znojemského koštu a soutěží rosé vín Pečeť znojemských měšťanů.

Dobré víno ochutnáte také v pátek a v sobotu 18. a 19. března na Jihočeských slavnostech vína na výstavišti v Českých Budějovicích a v sobotu 19. března na Festivalu vína v Jihlavě. Vinařskou přehlídku, kde se za doprovodu cimbálové muziky bude víno nejen degustovat, ale také budete mít možnost koupit kvalitní vína přímo od vinařů, hostí jihlavský Dům kultury.

Velikonoce s vínem?

Velikonoční vinařské slavnosti ve Vinařství U Kapličky začínají na Zelený čtvrtek.

Chcete zvolit vinařský program pro letošní Velikonoce? Vinaři z různých koutů Čech a Moravy vám vycházejí vstříc! Například velikonoční program ve Vinařství U Kapličky v Zaječí začíná již na Zelený čtvrtek a potrvá až do Velikonočního pondělí. Co se chystá? Každý den vás čekají košty vín s cimbálovou muzikou, velikonoční menu v restauraci Retro gril, moravské speciality i ochutnávky sýrů a uzenářských delikates.

Přibližně 550 vzorků vín z kraje pod Pálavou i ze vzdálenějších oblastí Moravy a ze Slovenska či Rakouska ochutnáte na Bílou sobotu na tradiční výstavě pálavských vín v kulturním domě v Pavlově, o den později pak dojde ke svěcení kapličky ve vinici směrem na Dívčí hrady. V Bzenci si zase týž den odpoledne prohlédnete historické sklepy bzeneckého zámku a ochutnáte přitom vína ze zdejšího Zámeckého vinařství,

Ze sklepa do sklepa

Toužíte po toulkách po vinicích a mezi sklepy? Pak se o Velikonoční neděli 27. března vydejte do Moravské Nové Vsi, kde ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší ochutnáte v pěti otevřených sklepech několik desítek vzorků vín. O týden později, v sobotu 2. dubna, přijeďte na jedenáctý ročník akce Ze sklepa do sklepa do Velkých Bílovic, největší vinařské obce v Česku. Organizátoři slibují jednapadesát otevřených vinných sklepů, stovky červených, bílých i růžových vín s přívlastky i bez a konečně i kupony na víno dle vlastního výběru v hodnotě 600 korun, které si odveze každý návštěvník putování.