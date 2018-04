Ze sjezdovky rovnou do lázní. Lyžařův splněný sen v Bad Gasteinu

Čtyři lyžařská střediska

Údolí Gasteinertal leží uprostřed národního parku Vysoké Taury asi sto kilometrů jižně od Salcburku, na západním okraji obrovského lyžařského cirkusu Ski Amadé. Rozvoj moderního alpinismu v údolí Gastein začal v první polovině 19. století, kdy na popud arcivévody Jana, syna císaře Leopolda II., byla postavena první alpská chata Gamskarkogelhütte pod vrcholem Gamskarkogel (2 465 m). Postupně se údolí proměnilo v jedno z nejvyhledávanějších zimních letovisek v zemi.

Dnes je v údolí Gastein přes 200 kilometrů sjezdovek ve čtyřech lyžařských střediscích, mezi kterými jezdí skibusy. Hned na kraji údolí leží první z nich - Dorfgastein. Z něj se můžete dostat kabinovou lanovkou přes dvoutisícové vrcholy Fulseck (2 033 m) a Kreuzkogel (2 027 m) až do Grossarlského údolí.

Druhý areál propojuje moderní lázně Bad Hofgastein se starým, tradičním Bad Gasteinem. Rychlá "zubačková" lanovka jezdí na Kitzstein, odkud se větví lyžařské trasy na Schlossalm (2 050 m), Hohe Scharte (2 300 m) a přes Angertal v údolí až na Stubnerkogel (2 246 m) nad lázněmi Bad Gastein. Cesta na lyžích z "lázní do lázní" trvá dvě hodiny.

Nad bočním údolím Kötschachtal, kudy vede osmikilometrový lyžařský okruh pro běžkaře, je sportovní centrum Graukogel s náročnými černými a červenými tratěmi i možnostmi freeridu.

Graukogel má i FIS-sjezdovku. Ta byla v roce 1958 dějištěm mistrovství světa v alpském lyžování, které ovládl legendární lyžař Toni Sailer (třikrát zlatý a jednou stříbrný). Dlouhá léta se tu pořádaly závody Světového poháru žen v alpských disciplínách a dodnes se každoročně na zdejších svazích jezdí závod Světového poháru ve snowboardingu.

Lyžování jako na ledovci s neuvěřitelně krásným panoramatem hor všude kolem nabízí nejvýše položené neledovcové středisko v Rakousku - Sportgastein. Tady se lyžuje na svazích vrcholu Kreuzkogel do výšky 2 686 metrů. Požitkem pro fajnšmekry je romantická osmikilometrová "ski tour" z Kreuzkogelu až do Heilstollenu, odkud se lze skibusem vrátit zpět k lanovkám.

Běžkaři mohou vyrazit na širokou planinu pod Sportgastein, kde je kolem chaty Goldbergstub'n natočena pětikilometrová běžecká trasa. Případně mohou vyrazit i o pár kilometrů níže do Bocksteinu, kde funguje osvětlená běžecká stopa až do půl desáté večer.

Karlovy Vary po rakousku

Bad Gastein Ceny skipasů

Šestidenní skipas v údolí Gastein stojí 189 eur, děti (1993-2002) platí 98 euro. Jednodenní permanentka je pro dospělého za 39,50 eur, děti platí polovic. Ski Amadé

Bad Gastein je součástí Ski Amadé, kde pro všech 860 km sjezdovek stojí šestidenní permanentka 204 eur, děti opět za polovinu. Se skipasy jsou skibusy i vlaky mezi středisky zdarma. Užitečné weby

Stejně jako Karlovy Vary jsou spojeny s legendou o lovu na jelena, také pověst o objevení nejslavnějších rakouských lázní Bad Gastein vypráví o lovcích, kteří postřelili do břicha jelena, jenž se pak zázračně vyléčil v horkém prameni.

Stejně jako Karlovy Vary se pyšní plejádou slavných návštěvníků ( básník Johann Wolfgang Goethe či ruský car Petr Veliký), do Bad Gasteinu ještě v předminulém století jezdili třeba německý císař Vilém a kancléř Bismarck. Podle manželky Františka Josefa, oblíbené císařovny Sissi, se jmenuje jeden z hlavních pramenů Elisabethquelle, veřejnosti přístupný z vyhlídkové cesty císaře Viléma.

Stejně jako Karlovy Vary dnes "patří" Rusům, i v Bad Gasteinu Rusové pomáhají obnovit zašlou slávu nádherných lázeňských domů a hotelů, kde tvoří nejpodstatnější část klientely.

Jedno však společné tato dvě mondénní města nemají. Představte si grandhotel Pupp a honosné budovy na kolonádě se zatlučenými dveřmi, rozbitými okny a opuštěnými pokoji, v nichž se po prochladlých zdech plazí vlhkost a plíseň. A právě tak vypadá srdce lázní Bad Gastein.

Lázně v Bad Gasteinu si oblíbili německý císař Vilém i kancléř Bismarck

Jen kousek od proslulého alpského vodopádu, padajícího přímo mezi luxusními pětihvězdičkovými hotely hluboko do údolí, stojí na hlavním náměstí zcela zchátralé imperiální stavby z dob největší slávy rakouského mocnářství. Ozdobené pamětními deskami věhlasných básníků, skladatelů a spisovatelů, kteří sem rádi jezdili, vypadají jako výsměch. Jako facka nádhernému městu, plnému jedinečných klasicistních a secesních lázeňských domů, v nichž se scházeli císaři a kde slavní básníci a hudebníci promýšleli svá velká díla.

Tu facku uštědřil historickému klenotu uprostřed velehor jakýsi vídeňský spekulant, který si v 80. letech minulého století nákupem hotelů v centru "dobře uložil své peníze". Pak nechal skvostné stavby chátrat, aniž by do jejich údržby investoval jediný šilink.

Místní lidé jsou nešťastní, ale situaci už roky nemají možnost ovlivnit. Že tím jeden ignorant působí pověsti města nenapravitelné škody, je mu už více než třicet let jedno. Budiž nám z toho poučení, že není fuk, co komu prodáme...

Osmnáct pramenů

Lázně Bad Gastein mají ve svém znaku džbán. Jejich symbolem je právě první kresba Gasteinerského džbánu, která pochází z roku 1327. Ovšem jméno Gastein je dědictvím po Keltech, kteří na území dnešního Rakouska přišli ze západu kolem roku 400 před naším letopočtem. K rozvoji údolí a města přispěla těžba zlata. Právě při jeho hledání byly objeveny i léčivé účinky zdejších důlních štol.

Gasteinské procedury tak využívají již několik století intenzivně působící kombinaci radonu, tepla a nadmořské výšky. Léčebné jeskyně, termální voda a parní koupele napomáhají ulevit od bolestí nejrůznějšího původu a také při rehabilitaci po zraněních.

Pozitivní výsledky jsou dosahovány i v léčbě nemocí, jako jsou astma, bronchitida, chronická bronchitida, záněty dutin a alergická onemocnění.

Na saních s koňským spřežením

Zadáte-li Prossau Hütte internetovému vyhledávači, objeví se na mapě malá tečka uprostřed zelené plochy. Jen pohled do družicové mapy prozradí, že uprostřed lesů hluboko v údolí Kötschachtal je hospůdka, kam jezdí turisté na jednu z nejromantičtějších nočních projížděk.

Více než hodinu kluše koňské spřežení z Bad Gasteinu podél divoké bystřiny alpským údolím. Saně s sebou smýkají podle toho, jak valaši zaberou. Smrky u cesty se prohýbají pod čerstvě napadaným sněhem. Do větví září kulatý měsíc, jehož měkké světlo vnáší do lesa pohádkovou atmosféru. Zachumláni do dek vyhlížíte mezi stromy jeleny a lišky. Nebo smečku vlků? Takhle nějak jezdila na saních honorace v dobách dávno minulých.

Na konci cesty v lůně divoké přírody vás čeká svátečně osvětlená chalupa Prossau a v ní večeře v tradičním stylu. Otevřený oheň v krbu, domácí klobásky, uzení pstruzi, jablečný štrúdl. A samozřejmě svařené víno, jeřabinka nebo jiný místní šňaps, který zahřeje, když kolem jedenácté přichází let mrazivou nocí zase zpět do lázeňského městečka Bad Gastein.

Když ze saní vystupujete před dřevem obloženým hotelem Grüner Baum, který tu v roce 1831 nechal postavit průkopník alpinismu arcivévoda Jan, připadáte si asi jako císař František Josef I., který do údolí Gastein jezdil se svou krásnou ženou Sissi.