Zdi skrývaly důmyslné opevnění

Podél cesty vedoucí na vrchol Kunětické hory se příchozím naskytne pohled na nedávno objevené středověké opevnění. Bylo součástí důmyslného pernštejnského fortifikačního systému z přelomu 15. a 16. století. Zdivo nyní prochází obnovou, na niž obec Kunětice získala peníze zásluhou grantu ze státního programu záchrany architektonického dědictví a od Památkového úřadu v Pardubicích. Pro letošní rok jsou určeny na archeologický výzkum a opravu části opevnění i přístupové cesty do hradu. "Původní přístupová cesta je v podstatě shodná s tou dnešní. Měla šest bran, první asi na úrovní stávajícího vodojemu, poslední dvě se zachovaly dodnes. Letos se věnujeme úseku od první po třetí hradní bránu, která stávala v místech pod hradní studnou," řekl kastelán Kunětické Hory Miloš Jiroušek. Vybrané sektory už pečlivě prozkoumali archeologové a nyní je zdivo v rukou stavbařů. Nejde však o dostavbu zdí, památkáři totiž trvali na tom, aby opevnění bylo zachováno v původním stavu. "Pouze tam, kde jsme si jisti, doplníme dvě až tři vrstvy zdiva proto, aby se opevnění dostalo nad terén a lidé tak viděli, kudy vedlo," vysvětlil kastelán. Archeologové objevili u druhé brány hradu konstrukci, která prý nemá se středověkým opevněním nic společného. "Domníváme se, že jde o část původního hradu pocházející minimálně ze 14. století," sdělil Jiroušek. Záchranné práce na Kunětické hoře jsou součástí takzvané velké obnovy hradu, která znamená opravy kompletního opevnění na svahu hory. "Příští rok bychom se s archeologickými pracemi rádi dostali až na jihovýchodní část hradu se známou vyhlídkou. Také chceme začít se stavebními pracemi na západním křídle. Je to poslední část hradu, která ještě nebyla rekonstruována," informoval Jiroušek. Kunětickou Horu čeká i zlepšení osvětlení. To v noci nasvětluje zatím jen hlavní budovu a hradní kapli. "Naším cílem je nasvítit celý hrad a jižní stranu kopce. Tento pohled je totiž nejpůsobivější a rádi bychom, aby v budoucnu bylo vidět nejen hrad, ale celý masiv," řekl kastelán.





Opevnění kolem Kunětické hory čeká rekonstrukce. Památkáři chtějí, aby bylo zachováno původní zdivo.