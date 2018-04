Perničky a palice. Tajuplné skalní mísy u Zkamenělého zámku Vysočiny

Může se hodit Tajemné skalní mísy

O skalních mísách nejenom na Vysočině kolovala v minulosti řada pověstí šmrncnutých tajemnem. Název perničky lze prý odvodit také od pohanského boha Peruna, jemuž se do mís přinášely oběti. Anebo od části stodoly „perna“, kde se skladovalo a drtilo obilí. Drcení obilí v perničkách připadá v úvahu pro středověk, kdy se ve skalách ukrýval místní lid před nepřáteli. Náhlá povaha hraběte Kinského

Při cestě zpátky do Svratky po červené značce si všimněte úsměvného textíku na cedulce u bývalé hájenky Hraničný, kde se koncem 18. století ukrýval sám majitel panství hrabě Filip Kinský. Jsa náhlé povahy, dostával se často do konfliktu s vídeňskými generály i příslušníky císařského rodu. Po inzultaci generála Svačinského, který se údajně příliš důvěrně choval k jeho sličné choti Kateřině, byl na hraběte Filipa, zbaveného současně vojenské hodnosti, vydán císařský zatykač. Jelikož ale hrabě přál svým poddaným, ti ho rádi a úspěšně ukrývali na odlehlých místech svého vlastního panství. Jak se tam dostat

Svratka leží v regionu, kterému se vyhýbají dopravní tahy hlavních silnic. To znamená, že v závěru pojedete úzkou silnicí s mnoha zatáčkami. Nejobvyklejší přístupové trasy autem nebo autobusem vedou ze Žďáru nad Sázavou, Hlinska v Čechách, Poličky a Nového Města na Moravě.

V neděli odpoledne odjíždí ze Svratky přímý autobusový spoj do Brna. Mapa

1 : 50 000 KČT č. 48 – Žďárské vrchy Itinerář trasy

Svratka – Karlštejn; červená 2,5 km – Zkamenělý zámek; modrá, 4 km – Milovské perničky; modrá, 6 km – Čtyři palice; modrá, 7 km – Březiny; zelená, 10 km – Rybenské perničky; modrá a červená, 14 km – Svratka; červená, 20 km