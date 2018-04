Zbořte stereotypy s festivalem Doteky Afriky

Co si přestavíte jako první, když se řekne Afrika? Nepokoje, hladomor, sucho? A co jedinečnou faunu, flóru a svébytnou kulturu afrických kmenů? Portál Kudy z nudy vás zve do ZOO Dvůr Králové, kde vám 26. a 27. července festival Doteky Afriky pomůže objevit druhou tvář černého kontinentu.