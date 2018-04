Zážitky, hry, zábava: tři skvělá místa pro rodiny s dětmi

Hned dvě nová zábavná místa pro děti hlásí západní Jeseníky. Ačkoli obě mají v názvu muzeum, rozhodně nečekejte vitríny a nezáživné expozice. Naopak, na každém kroku tu na děti čeká dobrodružství a nejrůznější hříčky.

Pradědovo muzeum v Bludově

Na konci října se v Bludově, lázeňské obci poblíž Šumperku, otevřelo Pradědovo dětské muzeum. Zábavní park nabízí řadu hravých expozic skrytých pod střechou a za pěkného počasí také přírodní dětské hřiště se soustavou vodních atrakcí pro cákání a ráchání, soustavou podzemních telefonů, největším bubno-xylofonem ve střední Evropě a dalšími radovánkami.

V Bludově, lázeňské obci poblíž Šumperku, se na podzim otevřelo Pradědovo dětské muzeum.

Srdcem dětského ráje je pohádková vesnička Pradědovo, kde si děti hrají uvnitř malých dřevěných domečků. V jednom je krámek, v druhém hostinec s regionálními plyšovými dobrotami, nechybí obydlí čarodějnice, mlynáře nebo nádraží. Pro malé „lozivce a žužlavce“ je tu batolárna se spoustou hraček, starší děti se mohou stáhnout do pohádkárny, seznámíte se i se zdejšími slavnými rodáky, jesenickými pověstmi a magickou přírodou.

Dokonce tu ochutnáte regionální speciality (opravdové, nikoli plyšové) a některé si můžete zkusit sami uvařit. Muzeum, které spojuje poznávání s hrou a dobrodružstvím, je otevřené celoročně. Děti do 90 centimetrů mají vstup zdarma, celodenní vstupenka pro dítě do 15 let stojí 175 Kč, na dvě hodiny 120 Kč, dospělí platí jednotné vstupné 25 Kč.

První muzeum Lega na Moravě a ve Slezsku

Ve Vídeňské kavárně v lázních Jeseník si prohlédnete unikátní LEGO model hlavního lázeňského Sanatoria Priessnitz.

Nové lákadlo pro turisty – hlavně ty malé – mají také v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Otevřeli tu muzeum kostek Lego, stavebnice, která děti baví už více než šedesát let.



Vedle hotových modelů aut, lodí, robotů, letadel či historických staveb najdete i hernu, kde můžete stavět třeba celý den, a obchůdek se speciálním oddělením, kde se dílky stavebnice prodávají podle váhy. Muzeum sídlí v kinokavárně Sofie, kde navíc můžete využít novou dětskou hernu s bludištěm, skluzavkami, bazény s balónky, odpočinkovou zónou a dětským kinem.

Kinokavárna Sofie v lázních Jeseník nabízí rodičům s dětmi novou hernu s bludištěm, skluzavkami, bazény s balónky a dětským kinem.

Inspirací pro vlastní tvorbu může být unikátní LEGO model hlavního lázeňského Sanatoria Priessnitz, ovšem ten je vystaven jinde – ve Vídeňské kavárně na začátku lázeňské Ripperovy promenády. Je postaven v měřítku 1:43 a jeho tvůrce, LEGO fanoušek pan Eduard Hybler, na něj použil 63 559 dílků.

Muzeum s hernou i obchůdek jsou otevřeny celoročně a denně. Vstupenka pro dospělé stojí 150 Kč, senioři zaplatí 90 Kč, děti 100 Kč, děti do 120 cm 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 400 Kč.

Čtyřlístek v galerii umění

Galerii umění pro děti GUD na Náměstí Franze Kafky v Praze, kde jsou děti partnery umělců a spolutvůrci exponátů, jste už možná někdy navštívili. Víte, že děti tu mohou zkoušet různé výtvarné techniky a rozvíjet tak svou fantazii, a že si tu užijí nejrůznější workshopy i celodenní tvořivé programy.

Pokud máte rádi Fifinku, Myšpulína, Pinďu, Bobíka a vůbec celý fenomén jménem Čtyřlístek, až do středy 23. prosince se do GUDu můžete vypravit na výstavu Tajemství Čtyřlístku, připravenou k 600. vydání čísla stejnojmenného časopisu, který baví mnoho generací již 46 let.

Děti čeká interaktivní seznámení s jednotlivými postavičkami a zábava ve výtvarné laboratoři, na památku si domů odnesou fotografii. Součástí výstavy bude řada doprovodných programů, o nichž Galerie umění pro děti průběžně informuje na svých internetových stránkách – víkendové workshopy, divadelní představení Čtyřlístek v pohádce, vánoční dílny i výlety za poznáním historické Prahy a další.

Výstavu můžete navštívit ve všedních dnech od 14.00 do 18.00 hodin mimo pondělky a o víkendech od 10.00 do 18.00 hodin, dopoledne ve všedních dnech jsou vyhrazena pro školní výpravy. Za vstupenku dospělí zaplatí 150 Kč, dítě 100 Kč, společná vstupenka pro dvojici dospělý a dítě stojí 200 Kč, rodinné vstupné pro rodiny s jedním dítětem vás vyjde na 300 Kč.