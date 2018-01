Uličky lásky, kurz sushi, jízda na vespě. Autentická dovolená je trend

Nejslabším článkem turistického ruchu jsou sami turisté. Všichni chtějí vidět Eiffelovku, Machu Picchu nebo Niagarské vodopády, ale nikdo se nechce mačkat v davu a stát frontu na to nejkrásnější selfie.

Na dovolené chceme odpočívat, nasávat atmosféru místa a ochutnávat regionální speciality. Nestojíme o to, abychom místo vůně moře vdechovali směsici potu a laciného parfému turistů, se kterými sdílíme nejen výhled na úchvatné panorama, ale také centimetr čtvereční chodníku.

I sami obyvatelé turisticky nejvyhledávanějších světových metropolí už si nechtějí nechat líbit, že se promenády jejich měst mění v neprůchodnou změť těl a že z autenticity místa dělají tour operátoři společně s obchodníky tržiště nevkusu a kýče.

Protesty proti neúměrnému turistickému zatížení proběhly loni třeba v Benátkách a Barceloně, zvláštní opatření přijaly také radnice Říma nebo Dubrovníku.

Stále častěji se proto v odborných i laických kruzích skloňují termíny jako udržitelná turistika nebo autentická či zážitková dovolená, které mohou být vysvobozením jak pro místní, kteří už mají na turisty alergii, tak pro lidi, kteří si chtějí dovolenou nebo třeba jen prodloužený víkend opravdu užít a ne ji pouze přetrpět.

Láska prochází žaludkem

A toto rčení se samozřejmě týká také emocí, které máme spojené s určitým místem, zemí nebo městem. I proto patří zážitky spojené s jídlem k těm nejoblíbenějším. Ať už dáte přednost procházce po městě spojené s ochutnávkou místních specialit, výletu po minipivovarech nebo místních vinařstvích, nebo třeba kurzu vaření, s navštívenou destinací se dokonale sblížíte.

Při hledání jedlé aktivity pomůžou současnému cestovateli nejlépe mobilní aplikace, díky nimž si může vybírat podle aktuálního místa, termínu nebo třeba ceny. Z těch nejznámějších jsou to třeba With Locals, Like a Local Guide nebo Airbnb, které fungují na bázi lokálních průvodců a nabízejí zážitky nejen v Evropě, ale také třeba v Asii, USA a na mnoha dalších místech světa.

Vyzkoušet si tak můžete například přípravu vietnamského pokrmu v domácích podmínkách s Elize v Ho Či Minově městě, pečení francouzského pečiva, přípravu kozího sýra nebo motání sushi, které vás naučí Kazuki v Tokiu.

Na dovolené se můžete i naučit péct nebo motat sushi.

Kdo se nehrne do lekce vaření, může třeba s místním průvodcem navštívit lokální trhy, projít se po vinicích nebo hledat lanýže v Provence.

Pěšky, na kole, nebo na skútru

Nejlevněji se dají nová místa objevovat pěšky. Výhodou je nejen to, že vás domácí průvodce vezme i na místa, kam se s turistickou výpravou stěží podíváte, ale atmosféra takové procházky je mnohem intimnější, protože se na ně zpravidla vydáváte v malé skupině lidí, a program se tak dá individuálně upravovat.

Pokud však míříte do města nebo na místo, kde jste ještě nikdy nebyli, zkuste vsadit na trochu rychlejší dopravní prostředek, než jsou vaše nohy. Projížďka na kole (nebo ještě lépe na elektrokole) s člověkem, který je tu doma a rád o tom vypráví, je dokonalým uvedením do neznámé lokality, takže je ideální naplánovat si ji na první den své návštěvy.

Například Marseille vám na elektrokole představí upovídaný Bryce a těšit se můžete i na výjezd na kopec s bazilikou Notre Dame de la Garde, odkud je fascinující výhled na město.

Objevování Marseille na elektrokole s lokálním průvodcem. Výhled na Marseille od baziliky Notre Dame de la Garde.

Ale ne každému se chce šlapat. V tom případě se třeba zhlédne v jiném (nejen) jednostopém vozidle. Například v Římě si můžete užit atmosféru města s chlapíkem, který vás po něm proveze na retro motocyklu, v Barceloně vás do své sajdkáry naloží Nuria a třeba Lisabon lze objevovat ze sedla vespy s dvojicí mladých sympaťáků Marcem a Ricardem.

To jste ještě nezažili

Najdou se ovšem i takoví turisté, kterým přijdou procházky, projížďky nebo kulinární objevování příliš obyčejné a nudné. Ale i ti mohou najít uspokojení v doprovodu lokálních průvodců, a to těch, kteří se specializují na výjimečné zážitky.

Co takhle se vydat po stopách pouličního umění nebo za vzpomínkami na druhou světovou válku do Berlína, zabrousit do hříšných uliček lásky v Hamburku, ponořit se do thajské džungle nebo vyrazit na plavbu plachetnicí po Středozemním moři?

Na cestách si také můžete vytočit na hrnčířském kruhu vázu z hlíny, ušít za asistence asijské švadleny tradiční bavlněnou kabelu, seznámit se s pěstováním exotických plodin nebo vyzkoušet svou bystrost v únikové místnosti.

Vybírat je opravdu z čeho, záleží na vašich preferencích a finančních možnostech, na destinaci, na termínu cesty a také na vašich jazykových znalostech (nejčastěji se s lokálními průvodci domluvíte anglicky, ale mnozí mluví také francouzsky, německy, španělsky aj.). Jedno je však jisté: od chvíle, kdy si vyzkoušíte první zážitek, už se nikdy na dovolené nudit nebudete.

Plánujete letos zážitkovou dovolenou?