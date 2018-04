Zažijte vánoční atmosféru v ulicích, začínají adventní trhy

Český Krumlov

Vánoční výzdoba a staročeský jarmark jako každoročně znásobí pohádkovou atmosféru Českého Krumlova. Na náměstí Svornosti rozbijí své ležení adventní trhy od 28. listopadu do Tří králů. Stánkaři vás pohostí od pondělí do pátku od 11 do 18 hodin, o víkendu se vůně trdelníku a svařeného vína rozvine po Českém Krumlově už od 10 hodin. O slavnostní zahájení se 30. listopadu v 16:30 postará českokrumlovský vikář Václav Pícha, po jehož požehnání přijde rozsvěcení vánočního stromku.

Na českokrumlovském náměstí Svornosti uvidíte také živý betlém

Každý víkend se potom na náměstí i v ostatních částech města budou konat koncerty, vystoupení a další zajímavé akce. Těšit se například můžete na mikulášskou nabídku či Ježíškovu poštu a příjezd Bílé paní, který se uskuteční 7. prosince.

O tři dny později se Krumlov zapojí do celorepublikové akce Česko zpívá koledy, kdy napříč Českou republikou zazní ve stejný okamžik z úst tisíců dobrovolníků i náhodných kolemjdoucích alespoň tři stejné koledy. Zazpívat si na náměstí Svornosti přijďte v 17:45.

Praha

Pokud se vám to stále zdá málo, vyrazte první či druhý adventní víkend do Musea Fotoateliér Seidel, kde zájemce vyfotí, ze snímku vyrobí originální retro PFko a to do týdne zašlou v tiskové kvalitě na email.

Největší adventní trhy se konají v hlavním městě, které výzdobu centra vánočních oslav, Staroměstského náměstí, každoročně ladí do určitého tématu. Loni tím tématem byl "návrat v čase", tedy připomínka památných událostí českých dějin, a stánky i celé náměstí se zahalily do červené a zlaté barvy. Také se stromem to není jen tak.

Před palác Kinských může být postaven jen ten, který projde soutěží a bude vybrán jako nejkrásnější. Letos uvidíte na pražských vánočních trzích smrk ztepilý z Benešovska, který přihlásil majitel soukromého pozemku, na němž se strom tyčí. Hustý jehličnan si můžete prohlédnout od 29. listopadu, kdy bude slavnostně rozsvícen, až do 1. ledna 2015.

Praha je tradičním centrem vánočních oslav

Adventní trhy však v Praze potkáte na každém kroku. Kromě "Staromáku" najdete malé domečky s vánočními dobrotami, ozdobami a dárkovým zbožím také na náměstí Republiky, náměstí Míru, Václavském náměstí a dalších. Chybět určitě nebude ani bohatý program s koledami, mikulášskou nadílkou nebo tradičním rozléváním rybí polévky.



Brno

Ani brněnské centrum nezanevře na letošní Vánoce a vyzdobí se nejen světýlky, ale především stánky s tradičními vánočními výrobky i pamlsky. Náměstí Svobody ozáří jedle ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který vánoční stromek do Brna dodal poprvé už roku 1924.

Jeho slavnostní rozsvícení se uskuteční už 28. listopadu a od tohoto dne až do 23. prosince si můžete na náměstí Svobody pochutnat na trdelníku, valašských frgálech, svařeném víně i turbomoštu. K tomu všemu vám budou hrát koledy a na pódiu se vystřídají známé i nové tváře brněnské kulturní scény.

Na vánoční trhy narazíte i za rohem na Zelném trhu. Tam se výzdoba nese v duchu podtitulu "Vánoce na Zelňáku očima dětí". I letos mohli žáčci do 15 let zasílat do soutěže obrázky, audio nahrávky i texty o tom, jak Vánoce vidí právě oni. Ta nejlepší dílka potom určitě potkáte při procházce mezi stánky - loni třicítka nejlepších totiž zdobila štíty jednotlivých domečků.

Ze Zelného trhu se můžete vydat do běžně nepřístupných částí podzemního labyrintu, kde bude také otevřen nezvyklý vánoční trh. V Mincmistrovském sklepě pod Dominikánským náměstím budou pro změnu řádit čerti, které bude při nadílce krotit samotný Mikuláš. Také Zelný trh otevře pomyslné brány milovníkům vánoc už 28. listopadu v 18 hodin.

Olomouc

O týden dříve než ostatní města začnou s přípravou na Vánoce Olomoučtí. Adventní trhy provoní centrum města už 23. listopadu a navštívit je můžete ještě den před Štědrým dnem. Olomouc jako jediná v České republice nabízí Norimberské víno a punč, jehož receptura je po staletí předávána z generace na generaci a je přísně kontrolována.

Vánoce v Olomouci voní Norimberským vínem a punčem

Až se mezi stánky Punčového městečka na Horním náměstí vydáte, ochutnejte proto alespoň jeden z deseti druhů alkoholických nápojů, které se zde prodávají také v dárkových baleních. Neholdujete-li alkoholu, zato se rádi hýbáte, využijte určitě kluziště na Dolním náměstí, které je otevřené už od 3. listopadu. Zabruslit si můžete až do února.