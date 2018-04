Zažijte festival Svět v pohybu v Českých Budějovicích

Festival Svět v pohybu, který se na českobudějovickém výstavišti koná od 17. do 19. dubna, spojuje do jedné výstavy Mobil salon a Veletrh cestovního ruchu. Na své si přijdou milovníci cestování, různých pohybových aktivit, extrémních sportů i zastánci zdravé výživy. Pořadatelé vám představí klasické i netradiční dopravní prostředky a základy bezpečnosti. Dozvíte se také více informací o turistických a cykloturistických trasách nebo o cestování do cizích zemí.



Zumbu, jumping, deepwork, fit balet či power yogu si můžete zacvičit v Pavilonu T2.

Pokud rádi trávíte volný čas aktivně, rozhodně si nenechte ujít návštěvu Fitness pavilonu, který se nachází v pavilonu T2. Můžete si zde zdarma zacvičit zumbu s instruktorem Michalem Winterem, vyzkoušet jumping, deepwork či fit balet. Dále se zde konají lekce power jógy, piloxingu, twerku a dalších cvičení. Pro cvičící rodiče bude k dispozici školka zdarma. Na festivalu čeká vaše ratolesti také spousta soutěží.

Sport ve vlastní bublině a kaskadérská show

Velkým lákadlem pro návštěvníky je Rally exhibice s autogramiádou. V rámci festivalu Svět v pohybu si můžete vyzkoušet Crazy Bubbles, neboli sport ve vlastní bublině. Uvidíte také kaskadérskou show s názvem „Globus smrti“ či ukázky zaměřené na nehodovost s názvem „Tunel smrti“. Armáda České republiky vám představí obrněné vozidlo DINGO 2 CZ. Všechny tyto atrakce budou o víkendu k vidění v Pavilonu bezpečnosti. Na festivalu naleznete také příslušenství a doplňky do automobilů či oblečení.



Armáda ČR na výstavu poskytne lehké obrněné vozidlo.

Na veletrh Svět v pohybu se vydejte do Českých Budějovic od 17. do 19. dubna. V pátek a sobotu můžete dorazit od 9 do 18 hodin. V neděli je festival o hodinu zkrácený, tedy jen do 17 hodin. Vstupné vás vyjde na 90 korun, snížená vstupenka je za 50 korun. Parkovat automobil můžete na výstavišti za 60 korun na den, za motorku je parkovné 30 korun na den. Více informací o celém veletrhu naleznete na stránkách českobudějovického výstaviště www.vcb.cz.

Budějovice letos slaví

Veletrh Svět v pohybu není jedinou zajímavou událostí v životě jihočeského města. České Budějovice totiž v letošním roce slaví 750 let od svého založení a nabízí během celého roku řadu kulturních akcí, které jistě stojí za to navštívit. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích představí 18. dubna výstavu prací na téma „Jak vzniká město“ anebo O podobě města České Budějovice v době jeho založení, která potrvá do 24. května.

Od 24. do 30 dubna bude silnicemi Budějovicka putovat Autobuď - autobus s minikinem, v němž se budou promítat staré dokumenty i fotografie. V dalších týdnech budete moci navštívit také Slet čarodějnic či rekonstrukci bojů o České Budějovice, která se bude konat také u příležitosti 70. výročí konce války.

Co ještě navštívit v Českých Budějovicích

Prohlédnout byste si ale určitě měli i samotné město. První zastávkou bude jistě náměstí nesoucí jméno zakladatele Českých Budějovic, krále Přemysla Otakara II. Náměstí s rozměry 133 x 133 metrů patří mezi největší náměstí v Česku. V jeho středu si prohlédněte Samsonovu kašnu a bludný kámen - pozůstatek původní dlažby a opředený legendami.

Podle pověsti ten, kdo po desáté večerní kámen nevědomky překročí, totiž už nikdy nenajde cestu domů. Přímo na náměstí stojí gotická Černá věž, o 36 centimetrů odkloněná od svislé osy. Za návštěvu jistě stojí také informační středisko pivovaru Budweiser Budvar, v němž si můžete prohlédnout interaktivní expozici Příběh budějovického piva.